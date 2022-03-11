Владельца свердловского магазина пристыдили за жалобу на рост цен

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдало владельцу сети магазинов «Елисей» предостережение из-за его жалоб на рост цен от поставщиков. Соответствующее заявление УФАС опубликовало на своем сайте.
«11 марта УФАС в связи с публичным заявлением о повышении цен на продовольственные товары выдало [генеральному директору магазинов сети „Елисей“ и „Елисейский“ Александру Оглоблину] предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции», — говорится в заявлении. Уточняется, что подобные публичные заявления могут привести к необоснованному росту цен на продукты питания.
Ранее Оглоблин пожаловался в Instagram на поставщиков товаров. Владелец сети «Елисей» показывает «коллекцию писем» от более чем десяти предприятий с заявлением о повышении цен. В тексте одного из поставщиков указывается, что меры предприняты из-за роста цен на сырье и расходы на коммунальные услуги. Среди предприятий, предупредивших о росте цен, — Bonduelle, Ehrmann, Storck, «Смак», «Славура» и другие.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдало владельцу сети магазинов «Елисей» предостережение из-за его жалоб на рост цен от поставщиков. Соответствующее заявление УФАС опубликовало на своем сайте. «11 марта УФАС в связи с публичным заявлением о повышении цен на продовольственные товары выдало [генеральному директору магазинов сети „Елисей“ и „Елисейский“ Александру Оглоблину] предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции», — говорится в заявлении. Уточняется, что подобные публичные заявления могут привести к необоснованному росту цен на продукты питания. Ранее Оглоблин пожаловался в Instagram на поставщиков товаров. Владелец сети «Елисей» показывает «коллекцию писем» от более чем десяти предприятий с заявлением о повышении цен. В тексте одного из поставщиков указывается, что меры предприняты из-за роста цен на сырье и расходы на коммунальные услуги. Среди предприятий, предупредивших о росте цен, — Bonduelle, Ehrmann, Storck, «Смак», «Славура» и другие.