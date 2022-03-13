13 марта 2022
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Топ-менеджера челябинского экс-губернатора подвела тяга к роскоши. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, средний палец, передерий виталий, жест рукой, павлюк алексей, дубровский борис
Алексей Павлюк (в центре) оплачивал роскошные апартаменты за счет актива семьи Бориса Дубровского (слева) Фото:

Одним из пунктов обвинения в адрес Алексея Павлюка, топ-менеджера семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, стали махинации с оплатой роскошного жилья в Москве за счет средств обанкротившегося в итоге ПО «Монтажник». Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

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«В 2019 году Павлюк арендовал в Москве пятикомнатную квартиру за 650 тысяч рублей в месяц. Не желая тратить свои деньги, он подделал документы и „повесил“ платежи на ПО „Монтажник“ — за несколько месяцев предприятие выплатило более 4,5 млн рублей. Затем, став директором „Монтажника“, он проводил оплату за квартиру под видом расходов на места в общежитии для работников компании», — рассказал URA.RU инсайдер.

В общей сложности, по его словам, Павлюк похитил у компании почти 8 млн рублей. У следствия собрана полноценная доказательная база по этому эпизоду.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили URA.RU, что обвинение Павлюку предъявлено по семи статьям УК РФ. В их перечне ч.4 ст. 159 (мошенничество), которая предусматривает описанные выше действия. От иных комментариев в надзорном ведомстве воздержались.

Павлюка летом прошлого года привезли в Челябинск в наручниках, после чего он остается в СИЗО. Сейчас подконтрольный Дубровским «Монтажник» банкрот, его долги составляют около 2 млрд рублей. По решению суда, на имущество бывшего главы региона Дубровского наложен арест, который он пытается оспорить. Также Федеральной службой судебных приставов заблокированы 116 млн рублей на его счетах. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ. Сам бывший чиновник, по имеющимся данным, проживает за пределами страны.

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Одним из пунктов обвинения в адрес Алексея Павлюка, топ-менеджера семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, стали махинации с оплатой роскошного жилья в Москве за счет средств обанкротившегося в итоге ПО «Монтажник». Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «В 2019 году Павлюк арендовал в Москве пятикомнатную квартиру за 650 тысяч рублей в месяц. Не желая тратить свои деньги, он подделал документы и „повесил“ платежи на ПО „Монтажник“ — за несколько месяцев предприятие выплатило более 4,5 млн рублей. Затем, став директором „Монтажника“, он проводил оплату за квартиру под видом расходов на места в общежитии для работников компании», — рассказал URA.RU инсайдер. В общей сложности, по его словам, Павлюк похитил у компании почти 8 млн рублей. У следствия собрана полноценная доказательная база по этому эпизоду. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили URA.RU, что обвинение Павлюку предъявлено по семи статьям УК РФ. В их перечне ч.4 ст. 159 (мошенничество), которая предусматривает описанные выше действия. От иных комментариев в надзорном ведомстве воздержались. Павлюка летом прошлого года привезли в Челябинск в наручниках, после чего он остается в СИЗО. Сейчас подконтрольный Дубровским «Монтажник» банкрот, его долги составляют около 2 млрд рублей. По решению суда, на имущество бывшего главы региона Дубровского наложен арест, который он пытается оспорить. Также Федеральной службой судебных приставов заблокированы 116 млн рублей на его счетах. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ. Сам бывший чиновник, по имеющимся данным, проживает за пределами страны.
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