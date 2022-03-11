Генпрокуратура РФ обвинила владельцев Instagram в экстремизме

11 марта 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ просит суд запретить деятельность Meta в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. Компании принадлежат мессенджер WhatsApp, а также социальные сети Facebook и Instagram. К последней надзорное ведомство хочет ограничить доступ в России. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Такое решение принято в связи с недавними изменениями в политике компании. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что холдинг временно разрешает жителям рядя стран призывать к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Кроме того, Генпрокуратура потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. По данным Генпрокуратуры РФ, это связано с тем, что в социальных сетях систематически публикуются призывы к участию граждан РФ в массовых беспорядках. Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении Meta. Оно также связано с незаконными призывами к убийствам граждан РФ и насилию над ними. По данным СК РФ, недавнее решение Meta содержит признаки преступлений по статьям 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности). Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. Компании принадлежат мессенджер WhatsApp, а также социальные сети Facebook и Instagram. К последней надзорное ведомство хочет ограничить доступ в России. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Такое решение принято в связи с недавними изменениями в политике компании. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что холдинг временно разрешает жителям рядя стран призывать к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Кроме того, Генпрокуратура потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. По данным Генпрокуратуры РФ, это связано с тем, что в социальных сетях систематически публикуются призывы к участию граждан РФ в массовых беспорядках. Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении Meta. Оно также связано с незаконными призывами к убийствам граждан РФ и насилию над ними. По данным СК РФ, недавнее решение Meta содержит признаки преступлений по статьям 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности). Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию.