Кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь» уже готовится к показу фильмов «Брат» и «Брат-2» Фото: Дарья Попова © URA.RU

В кинотеатре «Синема Парк» в екатеринбургском ТРЦ «Алатырь» покажут культовые фильмы «Брат» и «Брат-2». Они заменят отмененные ранее фильмы «Бэтмен» и «Соник 2 в кино». Информацию URA.RU подтвердили в самом кинотеатре.

«Действительно, отечественные фильмы планируются в прокате, мы их сейчас встраиваем в расписание кинопоказов. Про „Холопа“, „Движение вверх“ и прочие фильмы пока ничего не могу сказать, но „Брат“ и „Брат-2“ мы точно будем показывать», — рассказал собеседник в кинотеатре. Также он сообщил, что фильмы будут показывать вечером друг за другом, а билеты будут стоить около 350 рублей за каждый из сеансов. Кино можно будет увидеть на экране с 23 марта.

Ранее гендиректор крупнейшего прокатчика российских фильмов «Централ партнершип» Вадим Верещагин заявлял, что россияне смогут посмотреть фильмы «Жмурки» и «Батя». Но в кинотеатре сообщили, что информации об их прокате пока не было, зато рассматривается вариант возвращения «Дуэлянта» в формате IMAX.

Фильм «Бэтмен», который должен был выйти в прокат 2 марта, не попал на экраны, как и все фильмы, которые западные кинокомпании запретили показывать в России. «Фильм есть в кинотеатре, но из-за того, что у нас забрали права, мы его показывать не можем. Вообще все фильмы лежат на полочке и ждут скорейшего возвращения на экраны», — сообщил инсайдер.

Ранее российский кинопрокатчик «Централ партнершип» заявил, что в прокат кинотеатров России вернутся кассовые кинохиты «Холоп», «Движение вверх» и «Батя». Также в список были включены фильмы «Брат», «Брат-2» и «Жмурки». Произошло это из-за того, что представители компании Warner Bros отменили премьеру «Бэтмена», которая была назначена на 2 марта. Решение о приостановке проката фильмов также приняли Walt Disney Company и Sony Pictures. Все это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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