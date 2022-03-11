Герой РФ раскрыл планы США по уничтожению России

11 марта 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

США пытается дистабилизировать всех несогласных с ней, уверен Александр Копылов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США заинтересованы в том, чтобы уничтожить всех, кто им противостоит, включая Россию. Поэтому США выгодно начать большую войну. Таким мнением с URA.RU поделился Герой РФ, член ООО «Российская Ассоциация Героев» Александр Копылов. «У США глобальные планы в будущем, чтобы подкосить экономику. Само наличие России для них очень раздражительно. У них задача уничтожить весь мир, который им противостоит. Эта ситуация, когда весь мир ополчился против нас, показывает, что Россия единственная, кто может сказать „нет“, когда все говорят „да“», — сказал Александр Копылов. По его словам, с помощью нападок на Россию Штаты пытаются обелить свою репутацию. «Им выгодна война. У них во время операции в Ираке за несколько лет погибло больше полумиллиона человек. Чтобы это забыть, надо постоянно проводить пиар-кампании, что кто-то агрессор, что Россия агрессор. Чем нас меньше, тем им лучше», — отметил герой РФ. Он подчеркнул, что если начнется полноценная война, то достанется всем странам. «Россия не имеет концепции первого открытия огня. Соответственно, мы всегда вторые. В случае агрессии, открывать огонь мы будем и по Европе, откуда прилетит по нам, и по тем точкам в Америке, откуда пришла команда. Не знаю, чем они думают. Четвертая война будет на камнях и топорах, а третья затронет всех. Надеюсь, ее не будет», — заключил Копылов. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Беларуси. Один из участников украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО, так как альянс не рассматривает их принятие в ближайшие годы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США заинтересованы в том, чтобы уничтожить всех, кто им противостоит, включая Россию. Поэтому США выгодно начать большую войну. Таким мнением с URA.RU поделился Герой РФ, член ООО «Российская Ассоциация Героев» Александр Копылов. «У США глобальные планы в будущем, чтобы подкосить экономику. Само наличие России для них очень раздражительно. У них задача уничтожить весь мир, который им противостоит. Эта ситуация, когда весь мир ополчился против нас, показывает, что Россия единственная, кто может сказать „нет“, когда все говорят „да“», — сказал Александр Копылов. По его словам, с помощью нападок на Россию Штаты пытаются обелить свою репутацию. «Им выгодна война. У них во время операции в Ираке за несколько лет погибло больше полумиллиона человек. Чтобы это забыть, надо постоянно проводить пиар-кампании, что кто-то агрессор, что Россия агрессор. Чем нас меньше, тем им лучше», — отметил герой РФ. Он подчеркнул, что если начнется полноценная война, то достанется всем странам. «Россия не имеет концепции первого открытия огня. Соответственно, мы всегда вторые. В случае агрессии, открывать огонь мы будем и по Европе, откуда прилетит по нам, и по тем точкам в Америке, откуда пришла команда. Не знаю, чем они думают. Четвертая война будет на камнях и топорах, а третья затронет всех. Надеюсь, ее не будет», — заключил Копылов. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Беларуси. Один из участников украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО, так как альянс не рассматривает их принятие в ближайшие годы.