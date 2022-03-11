В выходные в Свердловской области похолодает до -33

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Март в регионе выдался по-зимнему морозным Фото:

В выходные, 12 и 13 марта, столбик термометра в северных районах Свердловской области опустится до 33 градусов мороза. Такие данные приводит сайт Уральского гидрометцентра.

«12 января температура воздуха ночью составит -22,-27, в горах и низинах до -32 градусов. 13 января на севере Свердловской области ночью ожидается -14,-19 градусов, на юге -21,-26, в горах и низинах -33 градуса», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что теплеть в регионе начнет лишь во второй декаде марта. А ощутимое тепло, по прогнозам синоптиков, наступит после 20 числа.

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В выходные, 12 и 13 марта, столбик термометра в северных районах Свердловской области опустится до 33 градусов мороза. Такие данные приводит сайт Уральского гидрометцентра. «12 января температура воздуха ночью составит -22,-27, в горах и низинах до -32 градусов. 13 января на севере Свердловской области ночью ожидается -14,-19 градусов, на юге -21,-26, в горах и низинах -33 градуса», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что теплеть в регионе начнет лишь во второй декаде марта. А ощутимое тепло, по прогнозам синоптиков, наступит после 20 числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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