В выходные в Свердловской области похолодает до -33

Март в регионе выдался по-зимнему морозным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В выходные, 12 и 13 марта, столбик термометра в северных районах Свердловской области опустится до 33 градусов мороза. Такие данные приводит сайт Уральского гидрометцентра.

«12 января температура воздуха ночью составит -22,-27, в горах и низинах до -32 градусов. 13 января на севере Свердловской области ночью ожидается -14,-19 градусов, на юге -21,-26, в горах и низинах -33 градуса», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что теплеть в регионе начнет лишь во второй декаде марта. А ощутимое тепло, по прогнозам синоптиков, наступит после 20 числа.