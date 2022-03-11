План девелоперов пал на закрытом совещании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Екатеринбурга наложили запрет на строительство жилья в квартале улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской, которое, по неофициальным данным, планировали общество «Малышева-73» (владельцы — Игорь Заводовский и Константин Погребинский) и «Атомстройкомплекс» (глава — Валерий Ананьев). Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

По его словам, интрига развернулась еще в конце февраля. «Несколько лет назад на ул. Сурикова планировали строить дом быта с фитнес-клубом и паркингом. Недавно на участке появился забор. И представители застройщика (насколько я знаю, это „Малышева-73“ и „Атом“) кому-то сказали, что на самом деле там будет жилье — то есть точечная застройка. Информация тут же пришла в мэрию, и, дабы избежать скандала, департамент архитектуры через комиссию по правилам землепользования и застройки срочно перевел этот участок из зоны Ж-5 (многоэтажная жилая застройка — прим. URA.RU) в зону ЦС-4 (где возвести дом быта и фитнес-центр можно, а жилье нельзя — прим. URA.RU)», — поделился источник.

Представитель общества «Малышева-73» не подтвердил корреспонденту, что компания планировала стройку жилья на объекте, сказав, что не обладает информацией по теме. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» корреспонденту обещали уточнить информацию по теме позднее (запрос был отправлен вечером 11 марта).

Еще один источник поделился, что недавно мэрия по похожему сценарию заблокировала точечную застройку на ул. Московская, 217б. На месте сауны бизнесмен, чье имя не называется, якобы планировал построить жилье (его объект как раз находится в зоне Ж-5). Через комиссию по ПЗЗ, куда входят депутаты, чиновники и застройщики, Главархитектуры перевело этот участок в зону ЦС-4.

«[Вице-мэр Рустам] Галямов дал своим команду, чтобы они провели ревизию в городе и нашли похожие кейсы. Выявили пока около десяти таких участков в городе», — рассказал источник, близкий к городской власти. Оперативно дозвониться до самого Галямова к моменту публикации материала не удалось.

Участок, на котором крупные девелоперы хотели неожиданно для чиновников построить жилье, выделен красным Фото: материалы комиссии по ПЗЗ

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