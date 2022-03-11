Байден запретил бриллианты и водку из России

11 марта 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и алмазов обойдется России в сумму более миллиарда долларов, считают в администрации Джо Байдена Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вашингтон вводит новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США. В частности, будет введен запрет на импорт российских алкоголя, морепродуктов и алмазов. «Сегодня президент [США Джо] Байден и лидеры G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также Европейского союза объявят о новых экономических действиях [против России]», — сообщается на официальном сайте Белого дома. В администрации президента США заявили, что новые ограничения усилят санкционное давление на президента РФ Владимира Путина и еще сильнее изолируют российскую финансовую систему от мировой экономики. В частности, США и лидеры G7 будут добиваться того, чтобы Москва не смогла получать финансирование в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Также ее намерены лишить преимуществ, которое дает членство в ВТО. В их числе — лишения статуса наибольшего благоприятствования для российского импорта. Также США намерены запретить экспорт предметов роскоши в РФ. Речь идет об автомобилях, элитных часах, одежде и алкоголе, а также ювелирных изделиях. Сейчас объем этого экспорта составляет почти 550 миллионов долларов в год. Вашингтон запретит импортировать из России морепродукты, спиртные напитки — в том числе водку — и непромышленные алмазы. По данным Белого дома, это лишит Москву доходов на сумму более миллиард долларов. Под жесткие санкции попадут руководители банков, в отношении которых уже введены строгие ограничения. Их активы в США будут заморожены. Кроме того, им запретят въезд в страну. Аналогичные ограничения коснутся депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О нем президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Пекин также заявил, что санкции в отношении РФ грозят большими проблемами мировой экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вашингтон вводит новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США. В частности, будет введен запрет на импорт российских алкоголя, морепродуктов и алмазов. «Сегодня президент [США Джо] Байден и лидеры G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также Европейского союза объявят о новых экономических действиях [против России]», — сообщается на официальном сайте Белого дома. В администрации президента США заявили, что новые ограничения усилят санкционное давление на президента РФ Владимира Путина и еще сильнее изолируют российскую финансовую систему от мировой экономики. В частности, США и лидеры G7 будут добиваться того, чтобы Москва не смогла получать финансирование в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Также ее намерены лишить преимуществ, которое дает членство в ВТО. В их числе — лишения статуса наибольшего благоприятствования для российского импорта. Также США намерены запретить экспорт предметов роскоши в РФ. Речь идет об автомобилях, элитных часах, одежде и алкоголе, а также ювелирных изделиях. Сейчас объем этого экспорта составляет почти 550 миллионов долларов в год. Вашингтон запретит импортировать из России морепродукты, спиртные напитки — в том числе водку — и непромышленные алмазы. По данным Белого дома, это лишит Москву доходов на сумму более миллиард долларов. Под жесткие санкции попадут руководители банков, в отношении которых уже введены строгие ограничения. Их активы в США будут заморожены. Кроме того, им запретят въезд в страну. Аналогичные ограничения коснутся депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О нем президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Пекин также заявил, что санкции в отношении РФ грозят большими проблемами мировой экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии коронавируса.