В Китае предрекли мировые проблемы из-за антироссийских санкций

11 марта 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян считает, что антироссийские санкции отразятся на восстановлении мировой экономики, и нанесут вред всем сторонам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мировой экономике грозят большие проблемы из-за санкций, введенных в отношении России, поэтому Китай не заинтересован в их введении. С таким мнением выступил премьер Госсовета республики Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина в отношении санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. «Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил Ли Кэцян. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее США, Евросоюз и ряд других стран массово ввели санкции в отношении России и ее финансовых институтов из-за проведения спецоперации на Украине. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, Запад с большой вероятностью проиграет экономическую войну с Россией. Премьер Мишустин заверил, что в правительстве «понимают масштаб трансформации [экономики]» и нацелены на защиту, прежде всего, внутреннего рынка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мировой экономике грозят большие проблемы из-за санкций, введенных в отношении России, поэтому Китай не заинтересован в их введении. С таким мнением выступил премьер Госсовета республики Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина в отношении санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. «Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил Ли Кэцян. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее США, Евросоюз и ряд других стран массово ввели санкции в отношении России и ее финансовых институтов из-за проведения спецоперации на Украине. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, Запад с большой вероятностью проиграет экономическую войну с Россией. Премьер Мишустин заверил, что в правительстве «понимают масштаб трансформации [экономики]» и нацелены на защиту, прежде всего, внутреннего рынка.