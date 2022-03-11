В Китае предрекли мировые проблемы из-за антироссийских санкций

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян считает, что антироссийские санкции отразятся на восстановлении мировой экономики, и нанесут вред  всем сторонам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Мировой экономике грозят большие проблемы из-за санкций, введенных в отношении России, поэтому Китай не заинтересован в их введении. С таким мнением выступил премьер Госсовета республики Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина в отношении санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

«Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил Ли Кэцян. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее США, Евросоюз и ряд других стран массово ввели санкции в отношении России и ее финансовых институтов из-за проведения спецоперации на Украине. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, Запад с большой вероятностью проиграет экономическую войну с Россией. Премьер Мишустин заверил, что в правительстве «понимают масштаб трансформации [экономики]» и нацелены на защиту, прежде всего, внутреннего рынка.

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Мировой экономике грозят большие проблемы из-за санкций, введенных в отношении России, поэтому Китай не заинтересован в их введении. С таким мнением выступил премьер Госсовета республики Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина в отношении санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. «Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил Ли Кэцян. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее США, Евросоюз и ряд других стран массово ввели санкции в отношении России и ее финансовых институтов из-за проведения спецоперации на Украине. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, Запад с большой вероятностью проиграет экономическую войну с Россией. Премьер Мишустин заверил, что в правительстве «понимают масштаб трансформации [экономики]» и нацелены на защиту, прежде всего, внутреннего рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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