Врач рассказала про необычную аллергию в конце зимы

Когода снег тает, в воздух попадает грибок, вызывающий аллергию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В конце зимы — начале весны у людей может проявляться аллергия на таяние снега. Об URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Если у человека аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит, то эта аллергия ведущая, особенно в сезон, когда идет таяние снега. Очень просто проявляется. Выделяются прозрачные выделения из носа, зуд в глазах, выделения из глаз, кашель, першение в горле. Это все аллергия на таяние снега. На аспергилл — это черный грибок. И на кандиду — белый грибок», — сказала Людмила Лапа.

По ее словам, период аллергии на таяние снега продлиться еще около двух недель, пока снег не растает. «В это время лучше гулять на свежем воздухе в маске. Пыльца садится на слизистые носа и горло, вырабатываются белки воспалительные. Появляется дополнительная нагрузка на иммунную систему, человек быстрее заболевает», — отметила терапевт.

Директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая считает, что аллергии в марте связаны не с самим снегом, а с химикатами, которые он в себя вобрал. «Химия, которой поливали дороги, концентрируется на снегу. Сам он тут не при чем. Это просто испаряющиеся вещества вызывают аллергическую реакцию в виде кашля и насморка», — объяснила специалист.

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