Климатологи раскрыли, как изменение погоды влияет на здоровье

12 марта 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Длительная жара опасна для людей с больным сердцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подъем температуры воздуха в течение недели может провоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременные смерти. Об этом URA.RU рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. «Медики провели исследование: при 10 градусах серьезные последствия и показатель по преждевременной смертности минимальны. Как только температура сдвигается в сторону более жаркой — это очень плохо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Понятно, что есть резкий взлет на уровне 30 градусов. Волна жары — это медицинское понятие. Если она длится более пяти дней, на шестой день организм ломается. Важна величина волны жары и ее длительность. Это было описано еще во втором оценочном докладе РФ в 2014 году. Сейчас готовится уже третий доклад», — сообщил Алексей Кокорин. По его словам, влияние изменений в климате очевидно. «Клещевой энцефалит продвинулся на север. 40 лет назад его не было в Архангельской области вообще. К сожалению, влияние откровенно негативное», — добавил специалист. Он отметил, что в мире наблюдаются проблемы с чистой водой, что также может вызывать различные кишечные заболевания. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок согласился, что погода и климат влияют на людей. «Резкие перепады температуры и атмосферного давления, естественно, оказывают влияние на людей. Глобальные изменения климата не всегда заметны, но они есть. Февраль был на 10 градусов теплее нормы. Это идет потепление», — сообщил собеседник URA.RU. По его словам, такой процесс способствует приближению в северные широты патогенов, микробов и насекомых с юга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подъем температуры воздуха в течение недели может провоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременные смерти. Об этом URA.RU рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. «Медики провели исследование: при 10 градусах серьезные последствия и показатель по преждевременной смертности минимальны. Как только температура сдвигается в сторону более жаркой — это очень плохо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Понятно, что есть резкий взлет на уровне 30 градусов. Волна жары — это медицинское понятие. Если она длится более пяти дней, на шестой день организм ломается. Важна величина волны жары и ее длительность. Это было описано еще во втором оценочном докладе РФ в 2014 году. Сейчас готовится уже третий доклад», — сообщил Алексей Кокорин. По его словам, влияние изменений в климате очевидно. «Клещевой энцефалит продвинулся на север. 40 лет назад его не было в Архангельской области вообще. К сожалению, влияние откровенно негативное», — добавил специалист. Он отметил, что в мире наблюдаются проблемы с чистой водой, что также может вызывать различные кишечные заболевания. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок согласился, что погода и климат влияют на людей. «Резкие перепады температуры и атмосферного давления, естественно, оказывают влияние на людей. Глобальные изменения климата не всегда заметны, но они есть. Февраль был на 10 градусов теплее нормы. Это идет потепление», — сообщил собеседник URA.RU. По его словам, такой процесс способствует приближению в северные широты патогенов, микробов и насекомых с юга.