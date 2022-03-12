Байден объяснил, зачем он направил войска на границу с Россией

Байден заявил о готовности к третьей мировой войне, если Россия сделает любое движение против НАТО Фото: Evan Vucci AP/TASS

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

США направили к границе России 12 тысяч военных для того, чтобы в случае агрессии России в сторону НАТО, Вашингтон смог ответить на это. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. <…> Одно движение… <…> Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал Байден на демократической конференции.

В США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Кроме того, Байден ввел эмбарго поставки бриллиантов и водки из России. В администрации президента считают, что новые ограничения усилят санкционное давление на президента РФ Владимира Путина.

США активно вводили санкции против России и раньше. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.

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