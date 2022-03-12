Армия РФ вывела из строя важные военные объекты Украины

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России удалось вывести из строя аэродром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вывели из строя новые объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — сообщает ведомство.

ДНР же при поддержке ВС РФ взяли под контроль Валериановку и Зеленый Гай, а также заблокировали Новоандреевку с юга и востока. Войска ЛНР взяли Суровцевку, Щедрищево, Житловку.

Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее цель — денацификация и денационализация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории. Россия пошла на той шаг, чтобы помочь мирным жителям справиться с националистами, орудующими на территории страны. Российские военные пытаются эвакуировать жителей по гумкоридорам, однако Киев противится их созданию, а националисты стоят на пути беженцев.

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Российские военные вывели из строя новые объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — сообщает ведомство. ДНР же при поддержке ВС РФ взяли под контроль Валериановку и Зеленый Гай, а также заблокировали Новоандреевку с юга и востока. Войска ЛНР взяли Суровцевку, Щедрищево, Житловку. Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее цель — денацификация и денационализация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории. Россия пошла на той шаг, чтобы помочь мирным жителям справиться с националистами, орудующими на территории страны. Российские военные пытаются эвакуировать жителей по гумкоридорам, однако Киев противится их созданию, а националисты стоят на пути беженцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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