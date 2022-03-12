Армия РФ вывела из строя важные военные объекты Украины

12 марта 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

России удалось вывести из строя аэродром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные вывели из строя новые объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — сообщает ведомство. ДНР же при поддержке ВС РФ взяли под контроль Валериановку и Зеленый Гай, а также заблокировали Новоандреевку с юга и востока. Войска ЛНР взяли Суровцевку, Щедрищево, Житловку. Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее цель — денацификация и денационализация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории. Россия пошла на той шаг, чтобы помочь мирным жителям справиться с националистами, орудующими на территории страны. Российские военные пытаются эвакуировать жителей по гумкоридорам, однако Киев противится их созданию, а националисты стоят на пути беженцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные вывели из строя новые объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — сообщает ведомство. ДНР же при поддержке ВС РФ взяли под контроль Валериановку и Зеленый Гай, а также заблокировали Новоандреевку с юга и востока. Войска ЛНР взяли Суровцевку, Щедрищево, Житловку. Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее цель — денацификация и денационализация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории. Россия пошла на той шаг, чтобы помочь мирным жителям справиться с националистами, орудующими на территории страны. Российские военные пытаются эвакуировать жителей по гумкоридорам, однако Киев противится их созданию, а националисты стоят на пути беженцев.