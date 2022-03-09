В Минобороны сообщили, что Киев мешает работе гумкоридоров

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Киевские власти препятствуют эвакуации мирного населения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти нарушают свое обещание и не дают нормально работать гуманитарным коридорам для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Хорошо продуманная операция по открытию гумкоридоров и эвакуации жителей в среду по вине киевских властей ожидаемых результатов не принесла. Мониторинг на земле и с воздуха действий украинской стороны показал, что ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не было», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ранее власти Киева заявили, что заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. После этого Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации мирного населения, однако Киев нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. За последние сутки российские войска уничтожили 49 военных объектов, пишет «Национальная служба новостей».

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Киевские власти нарушают свое обещание и не дают нормально работать гуманитарным коридорам для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Хорошо продуманная операция по открытию гумкоридоров и эвакуации жителей в среду по вине киевских властей ожидаемых результатов не принесла. Мониторинг на земле и с воздуха действий украинской стороны показал, что ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не было», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Ранее власти Киева заявили, что заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. После этого Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации мирного населения, однако Киев нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. За последние сутки российские войска уничтожили 49 военных объектов, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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