Киевские власти нарушают свое обещание и не дают нормально работать гуманитарным коридорам для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Хорошо продуманная операция по открытию гумкоридоров и эвакуации жителей в среду по вине киевских властей ожидаемых результатов не принесла. Мониторинг на земле и с воздуха действий украинской стороны показал, что ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не было», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Ранее власти Киева заявили, что заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. После этого Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации мирного населения, однако Киев нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. За последние сутки российские войска уничтожили 49 военных объектов, пишет «Национальная служба новостей».
Киевские власти нарушают свое обещание и не дают нормально работать гуманитарным коридорам для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Хорошо продуманная операция по открытию гумкоридоров и эвакуации жителей в среду по вине киевских властей ожидаемых результатов не принесла. Мониторинг на земле и с воздуха действий украинской стороны показал, что ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не было», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Ранее власти Киева заявили, что заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. После этого Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации мирного населения, однако Киев нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. За последние сутки российские войска уничтожили 49 военных объектов, пишет «Национальная служба новостей».