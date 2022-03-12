Иммунолог назвал способы избежать осложнений после COVID

13 марта 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Самостоятельная инъекционная антикоагулянтная терапия может убить человека Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для снижения рисков проявления последствий коронавируса необходимо после консультации с врачом провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддерживать системы, которые уже страдают от хронических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков «Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Ее нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит. Что касается противовоспалительной терапии, то при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые воздействуют на другие, „слабые“ звенья организма каждого конкретного человека. Например, на сердечно-сосудистую систему и почки. Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни», — сказал Николай Крючков. После острой фазы заболевания также стоит придерживаться ряда рекомендаций. «Нужна реабилитация, отдых, ежедневные прогулки не меньше часа на этапе восстановления и в отпуск. Если сохраняются симптомы, нужно проверить свертываемость крови. Лучше всего снизить риски появления опасных последствий с помощью вакцинации», — подчеркнул иммунолог. По его словам эффективность витаминов С и D3 для этих целей не доказана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для снижения рисков проявления последствий коронавируса необходимо после консультации с врачом провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддерживать системы, которые уже страдают от хронических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков «Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Ее нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит. Что касается противовоспалительной терапии, то при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые воздействуют на другие, „слабые“ звенья организма каждого конкретного человека. Например, на сердечно-сосудистую систему и почки. Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни», — сказал Николай Крючков. После острой фазы заболевания также стоит придерживаться ряда рекомендаций. «Нужна реабилитация, отдых, ежедневные прогулки не меньше часа на этапе восстановления и в отпуск. Если сохраняются симптомы, нужно проверить свертываемость крови. Лучше всего снизить риски появления опасных последствий с помощью вакцинации», — подчеркнул иммунолог. По его словам эффективность витаминов С и D3 для этих целей не доказана.