Иммунолог назвал способы избежать осложнений после COVID

Для снижения рисков проявления последствий коронавируса необходимо после консультации с врачом провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддерживать системы, которые уже страдают от хронических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков
«Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Ее нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит. Что касается противовоспалительной терапии, то при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые воздействуют на другие, „слабые“ звенья организма каждого конкретного человека. Например, на сердечно-сосудистую систему и почки. Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни», — сказал Николай Крючков.
После острой фазы заболевания также стоит придерживаться ряда рекомендаций. «Нужна реабилитация, отдых, ежедневные прогулки не меньше часа на этапе восстановления и в отпуск. Если сохраняются симптомы, нужно проверить свертываемость крови. Лучше всего снизить риски появления опасных последствий с помощью вакцинации», — подчеркнул иммунолог. По его словам эффективность витаминов С и D3 для этих целей не доказана.
Для снижения рисков проявления последствий коронавируса необходимо после консультации с врачом провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддерживать системы, которые уже страдают от хронических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков «Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Ее нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит. Что касается противовоспалительной терапии, то при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые воздействуют на другие, „слабые“ звенья организма каждого конкретного человека. Например, на сердечно-сосудистую систему и почки. Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни», — сказал Николай Крючков. После острой фазы заболевания также стоит придерживаться ряда рекомендаций. «Нужна реабилитация, отдых, ежедневные прогулки не меньше часа на этапе восстановления и в отпуск. Если сохраняются симптомы, нужно проверить свертываемость крови. Лучше всего снизить риски появления опасных последствий с помощью вакцинации», — подчеркнул иммунолог. По его словам эффективность витаминов С и D3 для этих целей не доказана.