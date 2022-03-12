Депутат Госдумы предложил уничтожать алкогольные заводы

13 марта 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Почти половина заводов по производству алкоголя изготавливает контрафакт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Необходимо уничтожать заводы, которые были замечены в изготовлении и распространении контрафактного алкоголя. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Из каждых десяти заводов распространением суррогатов занимаются четыре или пять. Нужен механизм молниеносной реакции. Если выявлено, что на заводе разливается суррогатная алкогольная продукция, нужно его уничтожать. Более качественный механизм борьбы мы не придумаем. Надо уничтожать такие заводы. Не должно быть большой дискуссии. Есть контрафакт выявлен, нужно их с землей ровнять», — заявил Бийсултан Хамзаев. Также он предложил ввести более суровое наказание для производителей кустарного алкоголя, если употребление суррогата повлекло смерть. «Я убежден, что за продажу контрафактной алкогольной продукции, которая приводит к повышенной смертности среди граждан, нужно вводить более жесткую карательную ответственность. Я считаю, что подобного рода действия нужно приравнять к массовому убийству», — добавил депутат. Он напомнил, что по данной статье УК РФ за смерть двух и более лиц предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо уничтожать заводы, которые были замечены в изготовлении и распространении контрафактного алкоголя. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Из каждых десяти заводов распространением суррогатов занимаются четыре или пять. Нужен механизм молниеносной реакции. Если выявлено, что на заводе разливается суррогатная алкогольная продукция, нужно его уничтожать. Более качественный механизм борьбы мы не придумаем. Надо уничтожать такие заводы. Не должно быть большой дискуссии. Есть контрафакт выявлен, нужно их с землей ровнять», — заявил Бийсултан Хамзаев. Также он предложил ввести более суровое наказание для производителей кустарного алкоголя, если употребление суррогата повлекло смерть. «Я убежден, что за продажу контрафактной алкогольной продукции, которая приводит к повышенной смертности среди граждан, нужно вводить более жесткую карательную ответственность. Я считаю, что подобного рода действия нужно приравнять к массовому убийству», — добавил депутат. Он напомнил, что по данной статье УК РФ за смерть двух и более лиц предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.