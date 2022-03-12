Германия решила отказаться от российской нефти 12 марта 2022 в 16:22 Размер текста - 17 + Германия хочет почти полностью отказаться от российской нефти к концу года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности До конца 2022 года Германия откажется от российских угля и нефти. Такое заявление сделал глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Германия планирует к осени стать независимой от российского угля. К концу года мы планируем стать почти независимыми от российской нефти», — передает издание Frankfurter Allgemeine слова Хабека. Ранее из-за специальной операции РФ на Украине страны Запада ввели новые экономические санкции против России. В частности, президент США Джо Байден запретил экспорт российской нефти и других энергоресурсов, пишет телеканал 360. Евросоюз ввел против России уже три пакета санкций. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на фоне энергетических санкций Запада Россия может нарастить экспорт нефти в Индию, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. До конца 2022 года Германия откажется от российских угля и нефти. Такое заявление сделал глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Германия планирует к осени стать независимой от российского угля. К концу года мы планируем стать почти независимыми от российской нефти», — передает издание Frankfurter Allgemeine слова Хабека. Ранее из-за специальной операции РФ на Украине страны Запада ввели новые экономические санкции против России. В частности, президент США Джо Байден запретил экспорт российской нефти и других энергоресурсов, пишет телеканал 360. Евросоюз ввел против России уже три пакета санкций. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на фоне энергетических санкций Запада Россия может нарастить экспорт нефти в Индию, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям