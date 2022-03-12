Германия решила отказаться от российской нефти

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Германия хочет почти полностью отказаться от российской нефти к концу года Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

До конца 2022 года Германия откажется от российских угля и нефти. Такое заявление сделал глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

«Германия планирует к осени стать независимой от российского угля. К концу года мы планируем стать почти независимыми от российской нефти», — передает издание Frankfurter Allgemeine слова Хабека.

Ранее из-за специальной операции РФ на Украине страны Запада ввели новые экономические санкции против России. В частности, президент США Джо Байден запретил экспорт российской нефти и других энергоресурсов, пишет телеканал 360. Евросоюз ввел против России уже три пакета санкций. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на фоне энергетических санкций Запада Россия может нарастить экспорт нефти в Индию, пишет RT.

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До конца 2022 года Германия откажется от российских угля и нефти. Такое заявление сделал глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Германия планирует к осени стать независимой от российского угля. К концу года мы планируем стать почти независимыми от российской нефти», — передает издание Frankfurter Allgemeine слова Хабека. Ранее из-за специальной операции РФ на Украине страны Запада ввели новые экономические санкции против России. В частности, президент США Джо Байден запретил экспорт российской нефти и других энергоресурсов, пишет телеканал 360. Евросоюз ввел против России уже три пакета санкций. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на фоне энергетических санкций Запада Россия может нарастить экспорт нефти в Индию, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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