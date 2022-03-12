Байден выделил Украине 200 миллионов долларов 12 марта 2022 в 21:06 Размер текста - 17 + Джо Байден поручил главе Госдепа распределить военную помощь Украине Фото: Susan Walsh AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Средства будет распределять глава Госдепа Энтони Блинкен. «Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства общей суммой до 200 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны. Это также военное обучение и подготовка для предоставления помощи Украине», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого Запад стал выделять Украине деньги в качестве военной помощи. Так, Швейцария выделила 86 млн долларов, пишет RT. Всего Евросоюз выделил Украине более 500 млн евро. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Средства будет распределять глава Госдепа Энтони Блинкен. «Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства общей суммой до 200 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны. Это также военное обучение и подготовка для предоставления помощи Украине», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого Запад стал выделять Украине деньги в качестве военной помощи. Так, Швейцария выделила 86 млн долларов, пишет RT. Всего Евросоюз выделил Украине более 500 млн евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям