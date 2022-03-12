Байден выделил Украине 200 миллионов долларов

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Джо Байден, байден джо
Джо Байден поручил главе Госдепа распределить военную помощь Украине Фото:
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Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Средства будет распределять глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства общей суммой до 200 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны. Это также военное обучение и подготовка для предоставления помощи Украине», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого Запад стал выделять Украине деньги в качестве военной помощи. Так, Швейцария выделила 86 млн долларов, пишет RT. Всего Евросоюз выделил Украине более 500 млн евро.

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Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Средства будет распределять глава Госдепа Энтони Блинкен. «Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства общей суммой до 200 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны. Это также военное обучение и подготовка для предоставления помощи Украине», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого Запад стал выделять Украине деньги в качестве военной помощи. Так, Швейцария выделила 86 млн долларов, пишет RT. Всего Евросоюз выделил Украине более 500 млн евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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