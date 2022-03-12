МВД РФ хочет упростить миграционный учет для приезжих

В России следует ввести единый срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране. С соответствующей инициативной выступили в Министерстве внутренних дел РФ. Там предложили увеличить этот срок с семи до 30 дней.
«Мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда. Данная мера будет способствовать привлекательности РФ для туризма», — передает ТАСС слова начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.
При этом сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, в случае проживания в гостинице или работы вахтовым методом. В настоящее время иностранцы должны стать на учет в течение семи дней.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал наказывать мигрантов за экстремизм, в том числе высылкой за пределы страны. По его словам, серьезным сигналом стало увеличение числа преступлений в 2021 году, которые были связаны с экстремизмом. Глава государства призвал разработать жесткие меры при нелегальной миграции, передает «Царьград».
В России следует ввести единый срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране. С соответствующей инициативной выступили в Министерстве внутренних дел РФ. Там предложили увеличить этот срок с семи до 30 дней. «Мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда. Данная мера будет способствовать привлекательности РФ для туризма», — передает ТАСС слова начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой. При этом сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, в случае проживания в гостинице или работы вахтовым методом. В настоящее время иностранцы должны стать на учет в течение семи дней. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал наказывать мигрантов за экстремизм, в том числе высылкой за пределы страны. По его словам, серьезным сигналом стало увеличение числа преступлений в 2021 году, которые были связаны с экстремизмом. Глава государства призвал разработать жесткие меры при нелегальной миграции, передает «Царьград».