12 марта 2022

МВД РФ хочет упростить миграционный учет для приезжих

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязный Екатеринбург перед саммитом Россия-Казахстан, мигранты, гастарбайтеры, рабочие, оранжевые жилеты
В России могут ввести единый унифицированный срок постановки иностранцев на учет Фото:

В России следует ввести единый срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране. С соответствующей инициативной выступили в Министерстве внутренних дел РФ. Там предложили увеличить этот срок с семи до 30 дней.

«Мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда. Данная мера будет способствовать привлекательности РФ для туризма», — передает ТАСС слова начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.

При этом сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, в случае проживания в гостинице или работы вахтовым методом. В настоящее время иностранцы должны стать на учет в течение семи дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал наказывать мигрантов за экстремизм, в том числе высылкой за пределы страны. По его словам, серьезным сигналом стало увеличение числа преступлений в 2021 году, которые были связаны с экстремизмом. Глава государства призвал разработать жесткие меры при нелегальной миграции, передает «Царьград».

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В России следует ввести единый срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране. С соответствующей инициативной выступили в Министерстве внутренних дел РФ. Там предложили увеличить этот срок с семи до 30 дней. «Мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда. Данная мера будет способствовать привлекательности РФ для туризма», — передает ТАСС слова начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой. При этом сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, в случае проживания в гостинице или работы вахтовым методом. В настоящее время иностранцы должны стать на учет в течение семи дней. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал наказывать мигрантов за экстремизм, в том числе высылкой за пределы страны. По его словам, серьезным сигналом стало увеличение числа преступлений в 2021 году, которые были связаны с экстремизмом. Глава государства призвал разработать жесткие меры при нелегальной миграции, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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