Путин призвал немедленно высылать мигрантов за экстремизм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Все проявления экстремизма должны наказываться, считает президент Фото:

Любые правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны немедленно наказываться. В частности — незамедлительной высылкой из России. Об этом в ходе коллегии МВД России заявил президент страны Владимир Путин.

«Рост преступлений, связанных с экстремизмом, — это серьезный сигнал, требующий всеобъемлющего анализа. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений, на этой основе выявить эффективные превентивные меры», — заявил Путин, выступая на коллегии. Ее трансляция велась на сайте ТАСС.

Путин подчеркнул, что в России рады всем, кто приезжает в страну учиться, работать или «просто жить» при условии, что они соблюдают законы и с уважением относятся к нашей культуре и традициям. Однако против нелегальной миграции и преступных группировок должны быть выработаны самые жесткие меры. Любая экстремистская или нелегальная трудовая деятельность должны быть наказаны, вплоть до высылки из страны», — заявил президент.

Надо активнее привлекать к профилактике экстремизма СМИ и структуры гражданского общества, молодежные объединения и представителей традиционных религий, отметил Путин. Недопустимым он назвал попытки разжигания межнациональной и иной розни через интернет. Глава государства заявил, что у МВД достаточно полномочий, чтобы пресекать такие преступления.

Ранее в Свердловской области группа южан напала на девушку и ее мать. Впоследствии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях нападений мигрантов на екатеринбуржцев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Любые правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны немедленно наказываться. В частности — незамедлительной высылкой из России. Об этом в ходе коллегии МВД России заявил президент страны Владимир Путин. «Рост преступлений, связанных с экстремизмом, — это серьезный сигнал, требующий всеобъемлющего анализа. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений, на этой основе выявить эффективные превентивные меры», — заявил Путин, выступая на коллегии. Ее трансляция велась на сайте ТАСС. Путин подчеркнул, что в России рады всем, кто приезжает в страну учиться, работать или «просто жить» при условии, что они соблюдают законы и с уважением относятся к нашей культуре и традициям. Однако против нелегальной миграции и преступных группировок должны быть выработаны самые жесткие меры. Любая экстремистская или нелегальная трудовая деятельность должны быть наказаны, вплоть до высылки из страны», — заявил президент. Надо активнее привлекать к профилактике экстремизма СМИ и структуры гражданского общества, молодежные объединения и представителей традиционных религий, отметил Путин. Недопустимым он назвал попытки разжигания межнациональной и иной розни через интернет. Глава государства заявил, что у МВД достаточно полномочий, чтобы пресекать такие преступления. Ранее в Свердловской области группа южан напала на девушку и ее мать. Впоследствии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях нападений мигрантов на екатеринбуржцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...