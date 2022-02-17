Путин призвал немедленно высылать мигрантов за экстремизм

17 февраля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Все проявления экстремизма должны наказываться, считает президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Любые правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны немедленно наказываться. В частности — незамедлительной высылкой из России. Об этом в ходе коллегии МВД России заявил президент страны Владимир Путин. «Рост преступлений, связанных с экстремизмом, — это серьезный сигнал, требующий всеобъемлющего анализа. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений, на этой основе выявить эффективные превентивные меры», — заявил Путин, выступая на коллегии. Ее трансляция велась на сайте ТАСС. Путин подчеркнул, что в России рады всем, кто приезжает в страну учиться, работать или «просто жить» при условии, что они соблюдают законы и с уважением относятся к нашей культуре и традициям. Однако против нелегальной миграции и преступных группировок должны быть выработаны самые жесткие меры. Любая экстремистская или нелегальная трудовая деятельность должны быть наказаны, вплоть до высылки из страны», — заявил президент. Надо активнее привлекать к профилактике экстремизма СМИ и структуры гражданского общества, молодежные объединения и представителей традиционных религий, отметил Путин. Недопустимым он назвал попытки разжигания межнациональной и иной розни через интернет. Глава государства заявил, что у МВД достаточно полномочий, чтобы пресекать такие преступления. Ранее в Свердловской области группа южан напала на девушку и ее мать. Впоследствии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях нападений мигрантов на екатеринбуржцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Любые правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны немедленно наказываться. В частности — незамедлительной высылкой из России. Об этом в ходе коллегии МВД России заявил президент страны Владимир Путин. «Рост преступлений, связанных с экстремизмом, — это серьезный сигнал, требующий всеобъемлющего анализа. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений, на этой основе выявить эффективные превентивные меры», — заявил Путин, выступая на коллегии. Ее трансляция велась на сайте ТАСС. Путин подчеркнул, что в России рады всем, кто приезжает в страну учиться, работать или «просто жить» при условии, что они соблюдают законы и с уважением относятся к нашей культуре и традициям. Однако против нелегальной миграции и преступных группировок должны быть выработаны самые жесткие меры. Любая экстремистская или нелегальная трудовая деятельность должны быть наказаны, вплоть до высылки из страны», — заявил президент. Надо активнее привлекать к профилактике экстремизма СМИ и структуры гражданского общества, молодежные объединения и представителей традиционных религий, отметил Путин. Недопустимым он назвал попытки разжигания межнациональной и иной розни через интернет. Глава государства заявил, что у МВД достаточно полномочий, чтобы пресекать такие преступления. Ранее в Свердловской области группа южан напала на девушку и ее мать. Впоследствии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях нападений мигрантов на екатеринбуржцев.