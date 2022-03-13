В правительстве РФ заявили о создании биржи импортозамещения

Дмитрия Чернышенко заявил, что система снизит нагрузки на предприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Минпромторг и Минцифры создали цифровой сервис «Биржа импортозамещения». Инициатором проекта является правительство РФ, заявили в аппарате зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.

«С помощью него будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия», — пишет ТАСС.

Отмечается также, что это позволит заказчикам публиковать запросы на приобретение продукции. А поставщики смогут направлять ценовые предложения и предлагать аналоги, пишет RT.

Спецоперация по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денационализация Украины, а не оккупация страны, пояснял президент РФ Владимир Путин. Несмотря на то, что российские солдаты действуют корректно и осторожно в отношении мирных жителей, западные страны ввели против России ряд санкций и ограничений.

Западом были заморожены миллиарды долларов на счетах Центробанка, а ряд крупных кредитных организаций были отключены от платежной системы SWIFT. Выпущенные в России карты Visa и Мastercard перестали работать за рубежом.