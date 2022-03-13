Украинец притворился женщиной, чтобы избежать мобилизации

13 марта 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Переодетого украинца поймали на границе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Киева пытался пересечь украинско-румынскую границу в парике, с макияжем и малолетним сыном на руках. Украинец был задержан на украинской стороне границы, сообщает Госпогранслужба Украины в соцсети Facebook. «Прикинулся женщиной и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска „Порубне“ житель Киева. Мужчина забрал своего несовершеннолетнего ребенка и отдал паспорт жены на пограничный контроль. Киевлянину не помогли макияж и надетый парик», — отмечается в сообщении ведомства. Известно также, что действия были совершены из-за объявленной мобилизации на Украине, пишет деловое издание «Взгляд». Теперь жителю Киева грозит уголовное наказание по статье об уклонении от призыва к мобилизации, передает Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о всеобщей мобилизации граждан в стране 25 февраля. Это связано с проведением спецоперации РФ на этой территории, о которой стало известно 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что цель действий российской стороны — демилитаризация и денацификация территории, а не ее оккупация. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Житель Киева пытался пересечь украинско-румынскую границу в парике, с макияжем и малолетним сыном на руках. Украинец был задержан на украинской стороне границы, сообщает Госпогранслужба Украины в соцсети Facebook. «Прикинулся женщиной и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска „Порубне“ житель Киева. Мужчина забрал своего несовершеннолетнего ребенка и отдал паспорт жены на пограничный контроль. Киевлянину не помогли макияж и надетый парик», — отмечается в сообщении ведомства. Известно также, что действия были совершены из-за объявленной мобилизации на Украине, пишет деловое издание «Взгляд». Теперь жителю Киева грозит уголовное наказание по статье об уклонении от призыва к мобилизации, передает Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о всеобщей мобилизации граждан в стране 25 февраля. Это связано с проведением спецоперации РФ на этой территории, о которой стало известно 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что цель действий российской стороны — демилитаризация и денацификация территории, а не ее оккупация.