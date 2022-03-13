Депутат Рады обвинил Зеленского в фейковом видео из госпиталя

Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил президента страны в создании фейка о посещении раненных в госпитале. На видео присутствует женщина, которая погибла в феврале, сообщил депутат в своем telegram-канале.
«Сегодня вышло видео где Зеленский якобы сегодня посещает госпиталь с ранеными, но самое главное с ним рядом врач, которая уже погибла! Очевидно, что гении политического пиара начали- публикации ранее записанных про запас видео. Однако, создатели смонтированного ролика не учли такое обстоятельство, как гибель одного из участников видео — медика Инны Дерусовой. Она погибла еще 26 февраля», — написал Кива. Депутат обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном.
Однако позже стало известно, что женщина на видео — это Татьяна Остащенко. Она является командующей Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу.
Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил президента страны в создании фейка о посещении раненных в госпитале. На видео присутствует женщина, которая погибла в феврале, сообщил депутат в своем telegram-канале. «Сегодня вышло видео где Зеленский якобы сегодня посещает госпиталь с ранеными, но самое главное с ним рядом врач, которая уже погибла! Очевидно, что гении политического пиара начали- публикации ранее записанных про запас видео. Однако, создатели смонтированного ролика не учли такое обстоятельство, как гибель одного из участников видео — медика Инны Дерусовой. Она погибла еще 26 февраля», — написал Кива. Депутат обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Однако позже стало известно, что женщина на видео — это Татьяна Остащенко. Она является командующей Медицинских сил Вооруженных сил Украины. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу.