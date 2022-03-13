Депутат Рады обвинил Зеленского в фейковом видео из госпиталя

14 марта 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Видео с посещением Зеленского госпиталя было записано гораздо раньше даты опубликования, заявил депутат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил президента страны в создании фейка о посещении раненных в госпитале. На видео присутствует женщина, которая погибла в феврале, сообщил депутат в своем telegram-канале. «Сегодня вышло видео где Зеленский якобы сегодня посещает госпиталь с ранеными, но самое главное с ним рядом врач, которая уже погибла! Очевидно, что гении политического пиара начали- публикации ранее записанных про запас видео. Однако, создатели смонтированного ролика не учли такое обстоятельство, как гибель одного из участников видео — медика Инны Дерусовой. Она погибла еще 26 февраля», — написал Кива. Депутат обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Однако позже стало известно, что женщина на видео — это Татьяна Остащенко. Она является командующей Медицинских сил Вооруженных сил Украины. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил президента страны в создании фейка о посещении раненных в госпитале. На видео присутствует женщина, которая погибла в феврале, сообщил депутат в своем telegram-канале. «Сегодня вышло видео где Зеленский якобы сегодня посещает госпиталь с ранеными, но самое главное с ним рядом врач, которая уже погибла! Очевидно, что гении политического пиара начали- публикации ранее записанных про запас видео. Однако, создатели смонтированного ролика не учли такое обстоятельство, как гибель одного из участников видео — медика Инны Дерусовой. Она погибла еще 26 февраля», — написал Кива. Депутат обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Однако позже стало известно, что женщина на видео — это Татьяна Остащенко. Она является командующей Медицинских сил Вооруженных сил Украины. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу.