МИД РФ: без России международные отношения в мире разрушаться

14 марта 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Международные отношения значительно поменяются без Росси, заявил Вершинин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без РФ международные отношения в мире потерпят крах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Без России вся архитектура международных отношений рассыпется. Потому что именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений», — рассказал Вершинин «Известиям». Также политик заявил, что западные санкции не дадут результата и назвал принимаемые меры нелегитимными. Санкции вводятся как наказание в ответ на суверенные политические решения России, сказал Вершинин. Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина из-за ситуации на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Без РФ международные отношения в мире потерпят крах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Без России вся архитектура международных отношений рассыпется. Потому что именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений», — рассказал Вершинин «Известиям». Также политик заявил, что западные санкции не дадут результата и назвал принимаемые меры нелегитимными. Санкции вводятся как наказание в ответ на суверенные политические решения России, сказал Вершинин. Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина из-за ситуации на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.