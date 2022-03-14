Россияне жалуются на сбои в интернет-магазине Wildberries

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Более 7 тысяч пользователей пожаловались на работу Wildberries Фото:

Пользователи интернет-магазина Wildberries начали массово жаловаться на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, за последние несколько часов более 7 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе интернет-магазина Wildberries. Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения и на невозможность отследить заказ.

«Ни карту привязать не могу, ни через сберпэй оплатить заказ», — пишет пользователь «MHEXAHA». «Это правда приложение не работает», — отмечает пользователь «skorsese». «Не работает, что случилось с сайтом», — жалуется пользователь «LeeMinPanda».

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Пользователи интернет-магазина Wildberries начали массово жаловаться на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно данным сервиса, за последние несколько часов более 7 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе интернет-магазина Wildberries. Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения и на невозможность отследить заказ. «Ни карту привязать не могу, ни через сберпэй оплатить заказ», — пишет пользователь «MHEXAHA». «Это правда приложение не работает», — отмечает пользователь «skorsese». «Не работает, что случилось с сайтом», — жалуется пользователь «LeeMinPanda».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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