Россияне жалуются на сбои в интернет-магазине Wildberries

Пользователи интернет-магазина Wildberries начали массово жаловаться на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Согласно данным сервиса, за последние несколько часов более 7 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе интернет-магазина Wildberries. Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения и на невозможность отследить заказ.
«Ни карту привязать не могу, ни через сберпэй оплатить заказ», — пишет пользователь «MHEXAHA». «Это правда приложение не работает», — отмечает пользователь «skorsese». «Не работает, что случилось с сайтом», — жалуется пользователь «LeeMinPanda».
Пользователи интернет-магазина Wildberries начали массово жаловаться на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно данным сервиса, за последние несколько часов более 7 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе интернет-магазина Wildberries. Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения и на невозможность отследить заказ. «Ни карту привязать не могу, ни через сберпэй оплатить заказ», — пишет пользователь «MHEXAHA». «Это правда приложение не работает», — отмечает пользователь «skorsese». «Не работает, что случилось с сайтом», — жалуется пользователь «LeeMinPanda».