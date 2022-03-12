Главой Ленинского района Перми назначен бывший исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Сегодня, 14 марта, его первый рабочий день, сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 14 марта Александр Анатольевич Русанов приступил к исполнению обязанностей главы Ленинского района Перми», — отметили в пресс-службе. Пока он работает в статусе «и.о.»
О том, что Русанов является основным претендентом на пост главы Ленинского района URA.RU сообщало в ноябре 2021 года. В феврале 2022 года мэр Перми Алексей Демкин освободил от этой должности занимавшего ее с 2017 года Александра Козенкова. Его контракт не продлили в связи с плохим качеством уборки снега в районе. Следующая рокировка ожидается в Мотовилихинском районе Перми. Предполагается, что Демкин уволит главу этой территории Александра Хаткевича. К нему тоже есть претензии по уборке снега. В том числе, со стороны губернатора Дмитрий Махонина.
Главой Ленинского района Перми назначен бывший исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Сегодня, 14 марта, его первый рабочий день, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 14 марта Александр Анатольевич Русанов приступил к исполнению обязанностей главы Ленинского района Перми», — отметили в пресс-службе. Пока он работает в статусе «и.о.» О том, что Русанов является основным претендентом на пост главы Ленинского района URA.RU сообщало в ноябре 2021 года. В феврале 2022 года мэр Перми Алексей Демкин освободил от этой должности занимавшего ее с 2017 года Александра Козенкова. Его контракт не продлили в связи с плохим качеством уборки снега в районе. Следующая рокировка ожидается в Мотовилихинском районе Перми. Предполагается, что Демкин уволит главу этой территории Александра Хаткевича. К нему тоже есть претензии по уборке снега. В том числе, со стороны губернатора Дмитрий Махонина.