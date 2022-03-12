В мэрии Перми состоялось важное кадровое назначение. Инсайд URA.RU подтвердился

14 марта 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Александр Русанов возглавил Ленинский район Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Главой Ленинского района Перми назначен бывший исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Сегодня, 14 марта, его первый рабочий день, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 14 марта Александр Анатольевич Русанов приступил к исполнению обязанностей главы Ленинского района Перми», — отметили в пресс-службе. Пока он работает в статусе «и.о.» О том, что Русанов является основным претендентом на пост главы Ленинского района URA.RU сообщало в ноябре 2021 года. В феврале 2022 года мэр Перми Алексей Демкин освободил от этой должности занимавшего ее с 2017 года Александра Козенкова. Его контракт не продлили в связи с плохим качеством уборки снега в районе. Следующая рокировка ожидается в Мотовилихинском районе Перми. Предполагается, что Демкин уволит главу этой территории Александра Хаткевича. К нему тоже есть претензии по уборке снега. В том числе, со стороны губернатора Дмитрий Махонина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главой Ленинского района Перми назначен бывший исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Сегодня, 14 марта, его первый рабочий день, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 14 марта Александр Анатольевич Русанов приступил к исполнению обязанностей главы Ленинского района Перми», — отметили в пресс-службе. Пока он работает в статусе «и.о.» О том, что Русанов является основным претендентом на пост главы Ленинского района URA.RU сообщало в ноябре 2021 года. В феврале 2022 года мэр Перми Алексей Демкин освободил от этой должности занимавшего ее с 2017 года Александра Козенкова. Его контракт не продлили в связи с плохим качеством уборки снега в районе. Следующая рокировка ожидается в Мотовилихинском районе Перми. Предполагается, что Демкин уволит главу этой территории Александра Хаткевича. К нему тоже есть претензии по уборке снега. В том числе, со стороны губернатора Дмитрий Махонина.