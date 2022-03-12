12 марта 2022
11 марта 2022
10 марта 2022

В мэрии Перми состоялось важное кадровое назначение. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, русанов александр
Александр Русанов возглавил Ленинский район Перми Фото:

Главой Ленинского района Перми назначен бывший исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Сегодня, 14 марта, его первый рабочий день, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 14 марта Александр Анатольевич Русанов приступил к исполнению обязанностей главы Ленинского района Перми», — отметили в пресс-службе. Пока он работает в статусе «и.о.»

О том, что Русанов является основным претендентом на пост главы Ленинского района URA.RU сообщало в ноябре 2021 года. В феврале 2022 года мэр Перми Алексей Демкин освободил от этой должности занимавшего ее с 2017 года Александра Козенкова. Его контракт не продлили в связи с плохим качеством уборки снега в районе. Следующая рокировка ожидается в Мотовилихинском районе Перми. Предполагается, что Демкин уволит главу этой территории Александра Хаткевича. К нему тоже есть претензии по уборке снега. В том числе, со стороны губернатора Дмитрий Махонина.

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Главой Ленинского района Перми назначен бывший исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Сегодня, 14 марта, его первый рабочий день, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 14 марта Александр Анатольевич Русанов приступил к исполнению обязанностей главы Ленинского района Перми», — отметили в пресс-службе. Пока он работает в статусе «и.о.» О том, что Русанов является основным претендентом на пост главы Ленинского района URA.RU сообщало в ноябре 2021 года. В феврале 2022 года мэр Перми Алексей Демкин освободил от этой должности занимавшего ее с 2017 года Александра Козенкова. Его контракт не продлили в связи с плохим качеством уборки снега в районе. Следующая рокировка ожидается в Мотовилихинском районе Перми. Предполагается, что Демкин уволит главу этой территории Александра Хаткевича. К нему тоже есть претензии по уборке снега. В том числе, со стороны губернатора Дмитрий Махонина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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