Источник: мэр Перми сменит двух глав районов

В районах Перми продолжаются кадровые перестановки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главой Ленинского района Перми планируется назначить исполнительного директора Совета глав Александра Русанова. Нынешний руководитель Александр Козенков, скорее всего, уйдет на пенсию, сообщает источник URA.RU, близкий к краевым властям. По данным собеседника агентства, Совет ждет глобальная перестройка, и Русанов лишится руководящей должности.

«Русанов — большой профессионал и толковый юрист, он хорошо впишется в команду Алексея Демкина», — поясняет собеседник. Сам Александр Русанов от комментариев отказался. В пресс-службе администрации Перми «URA.RU» сообщили, что «информации о кадровых перестановках пока нет».

Помимо этого, есть данные, что руководитель может смениться и в Свердловском районе Перми. По информации агентства, занимающий сейчас эту должность в статусе и. о. Александр Филиппов является главным претендентом на пост заместителя главы администрации вместо уволившейся в октябре Лидии Королевой.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Филиппов заявил, что вопрос о грядущем назначении — «это не к нему». «Надо задавать эти вопросы тем людям, которые принимают решения, — говорит он. — Сейчас я работаю в Свердловском районе и решаю задачи, которые ставят перед районной администрацией. Если предложат другой пост, будем обсуждать. Я стараюсь не ограничиваться чем-то одним».

URA.RU рассказывало, что в 2021 году глава Перми Алексей Демкин поменял глав трех районов. В апреле 2021 года главой Кировского района был назначен общественник Михаил Борисов. Александр Филиппов сменил экс-главу городского УМВД Андрея Усова в Свердловском районе. Бывший министр промышленности Пермского края Дмитрий Дробинин возглавил администрацию Индустриального района.