Убрать снег с улиц быстро невозможно, говорит Махонин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил работу муниципалитетов по уборке снега. Во время прямого эфира на его странице в соцсети «ВКонтакте» он напомнил, что на Урале зимой нередки снегопады, а финансирование на уборку снега сегодня выделяется недостаточное.

«Не надо забывать, что мы живем на Урале, и снегопады здесь — постоянное явление. Убрать снег с улиц быстро невозможно», — заявил он.

Махонин рассказал также, что необходимо увеличивать финансирование этого направления, потому что «денег надо значительно больше, чем предусмотрено». И эту проблему он будет решать.

Губернатор Пермского края сообщил, что две недели назад лично инспектировал процесс уборки снега в Перми. И результат в Дзержинском районе его устроил. А вот в микрорайоне «Садовый» «ситуация плохая». На улице Старцева, по словам Махонина, «одна полоса просто завалена снегом, а это заужение дороги». Подрядчиков, сказал он, надо призывать к ответственности, и пермский мэр активно их штрафует. Но дополнительно Махонин попросил подключиться министра транспорта Пермского края.

По поводу уборки федеральной трассы Пермь—Екатеринбург, на очистку которой поступает много жалоб, Дмитрий Махонин рассказал, что здесь властям надо активнее взаимодействовать с федеральными ведомствами, которым принадлежит трасса. Претензии к уборке дворов и дворовых проездов надо предъявлять управляющим организациям. Но вообще надо сделать так, чтобы «за каждый квадратный метр был назначен ответственный за уборку».

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Перми в январе оштрафовала подрядчиков, отвечающих за уборку снега, на рекордную сумму. Депутатов Пермской гордумы возмутило состояние крыш, а мэр Перми будет оценивать глав районов по уровню травматизма на улицах.

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