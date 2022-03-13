На «Уралвагонзаводе» испытают боевого робота для российской армии

В России на «Уралвагонзаводе» испытают тяжелый ударный робототехнический комплекс «Штурм», созданный на базе боевого танка Т-72. Разрабатывать оружие начали весной 2021 года, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе.
«С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса „Штурм“, который создается на базе шасси танка Т-72», — рассказал инсайдер РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ударный комплекс «Штурм» будет состоять из мобильного пункта управления, тяжелого робота со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, спаренными 30-мм автоматическими пушками, робота с реактивными огнеметами «Шмель» и блоком неуправляемых реактивных снарядов.
В России на «Уралвагонзаводе» испытают тяжелый ударный робототехнический комплекс «Штурм», созданный на базе боевого танка Т-72. Разрабатывать оружие начали весной 2021 года, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе. «С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса „Штурм“, который создается на базе шасси танка Т-72», — рассказал инсайдер РИА Новости. Ранее сообщалось, что ударный комплекс «Штурм» будет состоять из мобильного пункта управления, тяжелого робота со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, спаренными 30-мм автоматическими пушками, робота с реактивными огнеметами «Шмель» и блоком неуправляемых реактивных снарядов.