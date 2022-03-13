13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

На «Уралвагонзаводе» испытают боевого робота для российской армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
Испытывать первый опытный образец «Штурма» планируют в апреле Фото:

В России на «Уралвагонзаводе» испытают тяжелый ударный робототехнический комплекс «Штурм», созданный на базе боевого танка Т-72. Разрабатывать оружие начали весной 2021 года, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе.

«С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса „Штурм“, который создается на базе шасси танка Т-72», — рассказал инсайдер РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ударный комплекс «Штурм» будет состоять из мобильного пункта управления, тяжелого робота со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, спаренными 30-мм автоматическими пушками, робота с реактивными огнеметами «Шмель» и блоком неуправляемых реактивных снарядов.

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В России на «Уралвагонзаводе» испытают тяжелый ударный робототехнический комплекс «Штурм», созданный на базе боевого танка Т-72. Разрабатывать оружие начали весной 2021 года, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе. «С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса „Штурм“, который создается на базе шасси танка Т-72», — рассказал инсайдер РИА Новости. Ранее сообщалось, что ударный комплекс «Штурм» будет состоять из мобильного пункта управления, тяжелого робота со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, спаренными 30-мм автоматическими пушками, робота с реактивными огнеметами «Шмель» и блоком неуправляемых реактивных снарядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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