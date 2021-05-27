«Уралвагонзавод» начал разработку боевых роботов «Штурм»

В УВЗ начаты работы по созданию ударного робототехнического комплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники «Уралвагонзавода» создают первые опытные образцы ударного робототехнического комплекса «Штурм». Об этом сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«В УВЗ начаты работы по созданию первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса „Штурм“, предназначенного прежде всего для боевых действий в городе. Создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием», — цитирует собеседника РИА «Новости».

Отмечается, что все машины строятся на шасси танка Т-72Б3. Другие варианты боевых модулей будут включать блок реактивных огнеметов «Шмель», спаренные 30-мм автоматические пушки, блок 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом машины будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств.

Ранее о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. При этом шоумен Иван Ургант в своей программе пошутил над новостью о разработке на «Уралвагонзаводе» боевых машин-роботов. Телеведущий пояснил, что эти машины будут иметь несколько модификаций: боевой робот-плацкарт, боевой робот-купе, и самый страшный боевой робот-вагон-ресторан, от него не уйти.