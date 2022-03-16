Пенсионер из Донбасса бежал в ЯНАО после обстрела шахты ВСУ

Шахту, где работал мужчина, постоянно обстреливали украинские силовики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Шахтер из Донецка Виктор Петрович вынужден был переехать в ЯНАО в 2015 году после того, как ВСУ в очередной раз обесточили шахту обстрелами, и 375 горняков остались ждать спасения под землей. Мужчина рассказал корреспонденту URA.RU, почему переехал на Ямал.

«Страшное было время. Работа шахтера никогда не была безопасной. Но тот обстрел ВСУ стал для меня последней каплей. Я проработал под землей почти 20 лет. Но умирать от рук украинской власти я не хотел», — вспоминает он.

Виктор Петрович рассказал, что работал на шахте имени Скочинского в Кировском районе Донецка. Украинские силовики систематически обесточивали шахту обстрелами, и не всегда удавалось восстановить электроснабжение в быстрые сроки.

«Иногда сидели под землей по несколько часов, ждали пока нас выведут. Со мной работали мужики разного возраста. Тем, кому было под 50 лет, им сложнее всего было переносить такие моменты, здоровья уже не хватало. Вот и я понял, что больше так не смогу», — пояснил горняк.

В Новом Уренгое у Виктора Петровича жила дочь с семьей. После случившегося мужчина продал жилье и уехал в ЯНАО. «Меня там уже ничего не держало, кроме дома и хозяйства. Супруга умерла, я там был один. Дочка давно просила переехать. А здесь живу спокойно, воспитываю внуков», — подчеркнул шахтер.

Ранее URA.RU рассказывало историю политолога из ДНР. Женщина работала преподавателем в одном из донецких университетов. Педагогу пришлось бежать в ЯНАО после того, как ВСУ продержали ее в подвале два дня, обвиняя в российской пропаганде.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того, чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

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