Академик РАН заявил о конце пандемии коронавируса

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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, медицинская маска, масочный режим
Онищенко подчеркнул, что сегодня медицина знает как профилактировать COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о конце пандемии коронавируса. Он считает, что на сегодняшний день медицина изучила вирус «со всех сторон».

«Коронавирусная эпопея завершается, на планете создан, сформирован популяционный иммунитет. На сегодняшний день сделано более десяти миллиардов прививок. Когда коронавирус появился, это была социальная и политическая проблема, сейчас коронавирус — это медицинская проблема, потому что есть эффективные средства профилактики в виде вакцин, и вакцин наработано много на планете», — заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что на фоне снижения числа госпитализаций и тяжелых случаев коронавируса в России, COVID-госпитали будут постепенно закрываться. Власти Москвы и Московской области уже отменили масочный режим. Об этом сообщили в официальном telegram-канале опершатаба Москвы и Московской области, помимо этого отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях, а именно измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

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Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о конце пандемии коронавируса. Он считает, что на сегодняшний день медицина изучила вирус «со всех сторон». «Коронавирусная эпопея завершается, на планете создан, сформирован популяционный иммунитет. На сегодняшний день сделано более десяти миллиардов прививок. Когда коронавирус появился, это была социальная и политическая проблема, сейчас коронавирус — это медицинская проблема, потому что есть эффективные средства профилактики в виде вакцин, и вакцин наработано много на планете», — заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что на фоне снижения числа госпитализаций и тяжелых случаев коронавируса в России, COVID-госпитали будут постепенно закрываться. Власти Москвы и Московской области уже отменили масочный режим. Об этом сообщили в официальном telegram-канале опершатаба Москвы и Московской области, помимо этого отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях, а именно измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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