Путин заявил о необходимости исключить ручное регулирование цен

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Владимир Путин поручил отслеживать ситуацию с ценами Фото:
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Цены на продукты в России

В России нужно исключить ручное вмешательство в цены. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов.

«Нужно исключить ручное вмешательство в цены. К их стабилизации должно привести увеличение предложения», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Глава страны также поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) и правительству РФ постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке. Также он призвал экспортеров не сокращать производство и направлять товары на внутренний рынок для снижения их стоимости.

В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. В Минпромторге сообщили, что кабмин РФ готов принять такие меры в крайнем случае, передает «Национальная служба новостей». ФАС вместе с торговыми сетями сдерживает рост стоимости продуктов. Крупные ритейлеры выступили с инициативой ограничивать наценки на товары на уровне 5%.

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В России нужно исключить ручное вмешательство в цены. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов. «Нужно исключить ручное вмешательство в цены. К их стабилизации должно привести увеличение предложения», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Глава страны также поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) и правительству РФ постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке. Также он призвал экспортеров не сокращать производство и направлять товары на внутренний рынок для снижения их стоимости. В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. В Минпромторге сообщили, что кабмин РФ готов принять такие меры в крайнем случае, передает «Национальная служба новостей». ФАС вместе с торговыми сетями сдерживает рост стоимости продуктов. Крупные ритейлеры выступили с инициативой ограничивать наценки на товары на уровне 5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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