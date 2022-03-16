Путин заявил о необходимости исключить ручное регулирование цен

16 марта 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

В России нужно исключить ручное вмешательство в цены. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов. «Нужно исключить ручное вмешательство в цены. К их стабилизации должно привести увеличение предложения», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Глава страны также поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) и правительству РФ постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке. Также он призвал экспортеров не сокращать производство и направлять товары на внутренний рынок для снижения их стоимости. В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. В Минпромторге сообщили, что кабмин РФ готов принять такие меры в крайнем случае, передает «Национальная служба новостей». ФАС вместе с торговыми сетями сдерживает рост стоимости продуктов. Крупные ритейлеры выступили с инициативой ограничивать наценки на товары на уровне 5%.