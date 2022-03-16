Пермскому заводу грозит срыв поставок леса в Европу из-за санкций

«Красный Октябрь» экспортирует продукцию лесопереработки в десятки стран мира Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермскому заводу «Красный Октябрь» грозит остановка отгрузки товара за рубеж из-за ведения санкций. Треть объема продукции, завод, занимающийся заготовкой и переработкой леса, экспортирует в страны Запада. Отказ крупных европейских транспортных компаний от приема заявок на транспортировку груза серьезно ударит по лесозаготовителям. Об этом URA.RU рассказал гендиректор ОАО «Пиломатериалы Красный Октябрь», председатель некоммерческого партнерства «Лесопромышленники Прикамья» Александр Суслопаров.

«Во многом отгрузки продукции проходили через европейские транспортные компании, такие как Maersk, MSC и так далее. Работа этих перевозчиков практически остановлена. Объемы отгрузки на Запад для нас значительны. Пока мы этого транспортного коллапса не почувствовали, все поставляется по графику. Но мы готовимся к тому, что в течении месяца он даст о себе знать», — пояснил Суслопаров.

Топ-менеджер добавил также, что сейчас завод не может оперативно получить запчасти на американскую лесозаготовительную технику John Deerе. Вместо них приходится искать «азиатские аналоги или российские копии». «Красный Октябрь» является одним из крупнейших по объемам лесозаготовки заводом в Пермском крае. Его продукция экспортируется более чем в 30 стран мира.

Ранее ряд ключевых игроков на международном логистическом рынке пересмотрели условия работы в России. Это стало ответной мерой на проведение спецоперации. По этой же причине от поставок своей продукции в нашу страну отказался один из крупнейших производителей сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники Deere (бренд John Deere).

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