16 марта 2022
15 марта 2022

Экс-глава челябинского района избавился от судимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, дело, судья, суд
За примерное поведение с экс-главы Нагайбакского района сняли судимость Фото:

Бывший глава Нагабайского района (Челябинская область) Виталий Гайсин добился снятия судимости. Это следует из базы судебных дел.

«Ходатайство о снятии судимости поступило 17 февраля. На заседании 11 марта оно было удовлетворено, материалы дела сданы в архив», — сообщили URA.RU в Нагайбакском районном суде.

В октябре 2019 года Гайсина, руководившего районом с 2015 года, задержали сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По данным следствия, в 2018 году чиновник получил 1,1 млн рублей в рамках программы «Развитие сельского хозяйства» и использовал их для строительства коттеджа. Прав на эти деньги он не имел, но предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий.

22 января 2020 год суд приговорил Гайсина к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 200 тысяч рублей. Через несколько дней чиновник подал в отставку. Ни он, ни прокуратура не стали обжаловать приговор, вступивший в силу 2 февраля.

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Бывший глава Нагабайского района (Челябинская область) Виталий Гайсин добился снятия судимости. Это следует из базы судебных дел. «Ходатайство о снятии судимости поступило 17 февраля. На заседании 11 марта оно было удовлетворено, материалы дела сданы в архив», — сообщили URA.RU в Нагайбакском районном суде. В октябре 2019 года Гайсина, руководившего районом с 2015 года, задержали сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По данным следствия, в 2018 году чиновник получил 1,1 млн рублей в рамках программы «Развитие сельского хозяйства» и использовал их для строительства коттеджа. Прав на эти деньги он не имел, но предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий. 22 января 2020 год суд приговорил Гайсина к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 200 тысяч рублей. Через несколько дней чиновник подал в отставку. Ни он, ни прокуратура не стали обжаловать приговор, вступивший в силу 2 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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