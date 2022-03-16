Экс-глава челябинского района избавился от судимости

За примерное поведение с экс-главы Нагайбакского района сняли судимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава Нагабайского района (Челябинская область) Виталий Гайсин добился снятия судимости. Это следует из базы судебных дел.

«Ходатайство о снятии судимости поступило 17 февраля. На заседании 11 марта оно было удовлетворено, материалы дела сданы в архив», — сообщили URA.RU в Нагайбакском районном суде.

В октябре 2019 года Гайсина, руководившего районом с 2015 года, задержали сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По данным следствия, в 2018 году чиновник получил 1,1 млн рублей в рамках программы «Развитие сельского хозяйства» и использовал их для строительства коттеджа. Прав на эти деньги он не имел, но предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий.

22 января 2020 год суд приговорил Гайсина к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 200 тысяч рублей. Через несколько дней чиновник подал в отставку. Ни он, ни прокуратура не стали обжаловать приговор, вступивший в силу 2 февраля.