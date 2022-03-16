Денис Головкин познакомился с коллективом пермского СУ СК РФ, руководством края и главами ведомств фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю прошло мероприятие по поводу вступления в должность нового руководителя полковника юстиции Дениса Головкина. Он был представлен коллективу, региональным властям, судейскому сообществу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Представил назначенного руководителя коллективу и присутствующим руководитель третьего следственного управления Главного следственного управления СК РФ Андрей Федотов. Он отметил большой профессиональный опыт Дениса Валерьевича, выразив уверенность, что под его руководством коллектив управления добьется высоких показателей в служебной деятельности», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Пермскому краю.

Денис Головкин назначен на пост Указом Президента РФ от 3 марта 2022 года. Ранее он служил на руководящих должностях в следственных управлениях нескольких регионов, руководил управлением Главного следственного управления СК РФ. За время службы награжден знаками отличия «За службу закону» и «Отличник следственных органов», медалью «За безупречную службу».

URA.RU писало, что новый глава пермского управления СКР приступил к работе с 14 марта. Ранее должность руководителя ведомства занимал Сергей Сарапульцев, тело которого нашли в коттедже в сентябре 2021 года. Источники URA.RU сообщали, что ему грозила доследственная проверка с вероятностью возбуждения уголовного дела по факту халатности. И.о. руководителя был назначен его заместитель Дмитрий Анащенко.

В СУ СК РФ по Пермскому краю представили нового руководителя Дениса Головкина фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

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