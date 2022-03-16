Политолог раскрыла сигналы в новой речи Путина

Владимир Путин напомнил о целях спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Президент России на совещании с главами регионов обозначил важность спецоперации на Украине и дал сигнал обществу и бизнесу, что их не бросят в условиях кризиса. Таким мнением с URA.RU поделилась руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина и кандидат юридических наук, член-корреспондент РАН, председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Президент повторил краеугольные моменты. Для каждого слоя общества нужно свои слова подбирать, акценты. Не все темы просты для понимания. Он сделал акценты на терминах о денацификации и демилитаризации Украины и шагах спецоперации, которые связаны с уничтожением военной инфраструктуры», — сказала Дарья Кислицина.

Она отметила, что в речи Путина было несколько ключевых направлений. «Сигнал бизнесу и предпринимательскому сообществу — государство по максимуму убирает барьеры и создает условия в разных отраслях, чтобы они и вся национальная экономика могли развиваться с новой силой и скоростью», — отметила политолог.

Артем Кирьянов указал на важность выполнения социальных обязательств. «Очень важно, что именно в регионах четко воспринимали основные посылы. Радует, что есть общение президента с главами субъектов РФ, и что оно проходит публично. Мы можем за ним следить и делать выводы. Президент подтвердил целый ряд главных тезисов, среди которых для меня особенно важно, что будут сохранены все социальные обязательства государства, в том числе связанные с индексациями. Прозвучала фраза по увеличению МРОТ», — подчеркнул депутат.

Парламентарий подчеркнул значение поддержки строительства в сегодняшней ситуации. «Все строительные объекты социальной инфраструктуры, все строительные проекты, связанные с жилищным комплексом, будут продолжаться. Они защищены с точки зрения государства целым рядом механицизмов, которые были уже приняты и расширяются. Мы не должны забывать, что строительный комплекс — это очень значимый драйвер развития экономики. Под стройку можно организовать занятость людей, процесс импортозамещения во многих сферах, а также предотвратить потерю источников доходов», — заключил собеседник URA.RU.

Президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов. На нем он дал новые полномочия губернаторам регионов и поручил им организовывать выплаты для населения. Российский лидер подчеркнул, что военные РФ сорвали планы Украины по вторжению в Донбасс и Крым.

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