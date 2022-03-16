Путин: Россия предотвратила планы Украины по нападению на Крым

16 марта 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Украина готовилась к войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Российские военные сорвали планы Украины по вторжению в Донбасс и Крым. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в годовщину референдума о вхождении полуострова в состав России. «В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса, они ее вели. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье», — заявил Путин на совещании с главами регионов, трансляция которого велась на «России 24». Крым вошел в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Во время него большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ. С момента вхождения территории в состав РФ удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида» через весь полуостров, которая связала Керчь и Севастополь. России удалось восстановить в Крыму подачу воды из Украины. Во время спецоперации на Украине российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая перекрывала поступление воды. Крым связали с Донбассом сухопутным коридором. Крым стал энергетически независимым. По дну Керченского пролива проложили четыре ветки энергомоста, также на полуострове построили Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные сорвали планы Украины по вторжению в Донбасс и Крым. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в годовщину референдума о вхождении полуострова в состав России. «В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса, они ее вели. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье», — заявил Путин на совещании с главами регионов, трансляция которого велась на «России 24». Крым вошел в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Во время него большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ. С момента вхождения территории в состав РФ удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида» через весь полуостров, которая связала Керчь и Севастополь. России удалось восстановить в Крыму подачу воды из Украины. Во время спецоперации на Украине российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая перекрывала поступление воды. Крым связали с Донбассом сухопутным коридором. Крым стал энергетически независимым. По дну Керченского пролива проложили четыре ветки энергомоста, также на полуострове построили Таврическую и Балаклавскую ТЭС.