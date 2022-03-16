Путин: Россия предотвратила планы Украины по нападению на Крым

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин заявил, что Украина готовилась к войне Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Российские военные сорвали планы Украины по вторжению в Донбасс и Крым. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в годовщину референдума о вхождении полуострова в состав России.

«В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса, они ее вели. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье», — заявил Путин на совещании с главами регионов, трансляция которого велась на «России 24».

Крым вошел в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Во время него большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ. С момента вхождения территории в состав РФ удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида» через весь полуостров, которая связала Керчь и Севастополь. России удалось восстановить в Крыму подачу воды из Украины. Во время спецоперации на Украине российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая перекрывала поступление воды. Крым связали с Донбассом сухопутным коридором. Крым стал энергетически независимым. По дну Керченского пролива проложили четыре ветки энергомоста, также на полуострове построили Таврическую и Балаклавскую ТЭС.

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Российские военные сорвали планы Украины по вторжению в Донбасс и Крым. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в годовщину референдума о вхождении полуострова в состав России. «В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса, они ее вели. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье», — заявил Путин на совещании с главами регионов, трансляция которого велась на «России 24». Крым вошел в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Во время него большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ. С момента вхождения территории в состав РФ удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида» через весь полуостров, которая связала Керчь и Севастополь. России удалось восстановить в Крыму подачу воды из Украины. Во время спецоперации на Украине российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая перекрывала поступление воды. Крым связали с Донбассом сухопутным коридором. Крым стал энергетически независимым. По дну Керченского пролива проложили четыре ветки энергомоста, также на полуострове построили Таврическую и Балаклавскую ТЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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