На фоне паники в магазинах резко подорожали сахар, гречка и рис

16 марта 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

В России выросли цены на некоторые продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России В российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар, рис и гречку. Об этом рассказали в Росстате. Сахар стал дороже на 12,8%, сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 4,1%, цена соли увеличилась на 3%, рис и гречка — на 2,7%, сообщается на сайте Росстата. Мука, пшено, мясные детские консервы и вермишель выросли в цене на 2,2%. Стоимость помидоров возросла на 12,3%, бананов на 11,3%, моркови на 3,4%, капусты на 2,8%, яблок на 2,6%, лука на 2,3%, передает сайт MK.RU . В Москве пенсионерки подрались в магазине за сахар. Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости сахара. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нужно исключить ручное вмешательство в цены. К стабилизации цен должно привести увеличение предложения, отметил он. Президент поручил правительству и ФАС следить за ситуацией с ценами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар, рис и гречку. Об этом рассказали в Росстате. Сахар стал дороже на 12,8%, сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 4,1%, цена соли увеличилась на 3%, рис и гречка — на 2,7%, сообщается на сайте Росстата. Мука, пшено, мясные детские консервы и вермишель выросли в цене на 2,2%. Стоимость помидоров возросла на 12,3%, бананов на 11,3%, моркови на 3,4%, капусты на 2,8%, яблок на 2,6%, лука на 2,3%, передает сайт MK.RU. В Москве пенсионерки подрались в магазине за сахар. Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости сахара. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нужно исключить ручное вмешательство в цены. К стабилизации цен должно привести увеличение предложения, отметил он. Президент поручил правительству и ФАС следить за ситуацией с ценами.