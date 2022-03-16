В торговых сетях ХМАО взлетели цены на средства гигиены

В ХМАО ажиотаж с покупкой средств личной гигиены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В торговой сети «Лента» за полторы недели в 2,5 раза взлетели цены на женские прокладки, причем рост коснулся и товаров тех компаний, которые не ушли с российского рынка из-за санкций. На это обратили внимание журналисты URA.RU.

На подавляющее большинство видов женских прокладок в «Лентах» югорских магазинов сейчас установлены желтые и красные ценники, что, как заявляется торговыми сетями, дает возможность сэкономить до 35% при покупке. Впрочем, сами покупательницы не исключают, что это маркетинговый ход. «Еще второго марта я покупала прокладки „Котекс“ (производитель — корпорация Kimberly-Clark, не заявлявшая об уходе с российского рынка) по 80 рублей по акции, а сейчас по акции они стоят 204 рубля. Но в целом полки не пустые, товара маловато, снизился ассортимент, но все есть», — рассказывает Екатерина Силкина из Нижневартовска.

Несмотря на то, что купить средства женской гигиены все еще можно, раскупают их действительно массово. В магазинах Сургута, Нижневартовска журналисты агентства стали свидетелями практически пустых полок, где обычно лежат товары этой группы. А в Ханты-Мансийске ситуация иная — полки в магазинах полные, хотя фотографии сделаны в одно и то же время и в магазинах одной торговой сети.

Также жители ХМАО разбирают туалетную бумагу сразу большими упаковками. «Предпочитаю определенную марку туалетной бумаги. В СМИ звучала информация, что производитель (речь о компании Procter & Gamble — прим. URA.RU) собирается уходить из России, поэтому запасаюсь», — объяснил мотивы своего поведения покупатель из Сургута. Региональный директор торговой сети «Лента» Василий Рудольф не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово скупают продукты в магазинах, тем самым искусственно создавая дефицит. Власти региона заверили, что запас сахара составляет порядка 16 дней, однако магазины не успели наладить логистику из-за резкого ажиотажа.

Наверху полки магазина «Лента» в Сургуте, снизу полки магазина «Лента» в Ханты-Мансийске Фото: Дмитрий Завьялов, Илья Мелещенков

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