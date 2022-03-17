В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кремлевские звезды. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, триколор, флаг россии
Смертную казнь предложили вернуть, т. к. Россия больше не состоит в Совете Европы Фото:

Депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой провести референдум о возвращении смертной казни в России за коррупцию, терроризм и другие тяжкие преступления. Инициатива выдвинута в связи с уходом России из Совета Европы. Об этом сообщается в telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

«Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил <…> ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и тому подобное», — говорится в сообщении.

Смертная казнь входит в один из запретов, который повсеместно применяется в ряде других стран за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах, отмечается в заявлении ЛДПР. «Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение», — считают в ЛДПР.

16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой провести референдум о возвращении смертной казни в России за коррупцию, терроризм и другие тяжкие преступления. Инициатива выдвинута в связи с уходом России из Совета Европы. Об этом сообщается в telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме. «Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил <…> ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и тому подобное», — говорится в сообщении. Смертная казнь входит в один из запретов, который повсеместно применяется в ряде других стран за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах, отмечается в заявлении ЛДПР. «Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение», — считают в ЛДПР. 16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...