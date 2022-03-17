В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

17 марта 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Смертную казнь предложили вернуть, т. к. Россия больше не состоит в Совете Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой провести референдум о возвращении смертной казни в России за коррупцию, терроризм и другие тяжкие преступления. Инициатива выдвинута в связи с уходом России из Совета Европы. Об этом сообщается в telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме. «Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил <…> ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и тому подобное», — говорится в сообщении. Смертная казнь входит в один из запретов, который повсеместно применяется в ряде других стран за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах, отмечается в заявлении ЛДПР. «Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение», — считают в ЛДПР. 16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой провести референдум о возвращении смертной казни в России за коррупцию, терроризм и другие тяжкие преступления. Инициатива выдвинута в связи с уходом России из Совета Европы. Об этом сообщается в telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме. «Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил <…> ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и тому подобное», — говорится в сообщении. Смертная казнь входит в один из запретов, который повсеместно применяется в ряде других стран за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах, отмечается в заявлении ЛДПР. «Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение», — считают в ЛДПР. 16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы.