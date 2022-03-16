16 марта 2022

В Свердловскую область придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области потеплеет до +3 градусов уже 17 марта Фото:

В Свердловскую область идет потепление. Синоптики Уральского гидрометцентра на официальном сайте рассказали, что в регионе потеплеет до +3 градусов уже 17 марта.

«На Среднем Урале (Свердловская область) морозный период на исходе. Вторая половина недели с 14 по 20 марта здесь пройдет при ослабевающем ночном морозе и повышении температуры воздуха днем до 0,-2 градусов и даже до оттепели +1,+3 градусов», — сообщает главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Ночь с 17 на 18 марта останется холодной — в регионе температура опустится до -26 градусов. 18 марта температура поднимется до +3 градусов, ветер слабый, облачно с прояснениями. Резко потеплеет днем 19 марта — температура воздуха в Свердловской области поднимется до +6, в Екатеринбурге от +1 до +3.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придет похолодание. Региональное ГУ МЧС обратилось к жителям Урала с предупреждением. В период с 7 по 11 марта среднесуточная температура воздуха была на семь и более градусов ниже климатической нормы.

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В Свердловскую область идет потепление. Синоптики Уральского гидрометцентра на официальном сайте рассказали, что в регионе потеплеет до +3 градусов уже 17 марта. «На Среднем Урале (Свердловская область) морозный период на исходе. Вторая половина недели с 14 по 20 марта здесь пройдет при ослабевающем ночном морозе и повышении температуры воздуха днем до 0,-2 градусов и даже до оттепели +1,+3 градусов», — сообщает главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. Ночь с 17 на 18 марта останется холодной — в регионе температура опустится до -26 градусов. 18 марта температура поднимется до +3 градусов, ветер слабый, облачно с прояснениями. Резко потеплеет днем 19 марта — температура воздуха в Свердловской области поднимется до +6, в Екатеринбурге от +1 до +3. Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придет похолодание. Региональное ГУ МЧС обратилось к жителям Урала с предупреждением. В период с 7 по 11 марта среднесуточная температура воздуха была на семь и более градусов ниже климатической нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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