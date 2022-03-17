Слезливые истории смотрят по статистике большее количество подписчиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Блогеры устроили истерику из-за потери Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов России). Среди них — знаменитости Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Виктория Боня. Ольга Бузова была в числе тех, кто не смог сдержать слез. Она записала длинную речь для своих подписчиков.

«Я плакала вчера. Нас 23 миллиона», — передает слова Бузовой Пятый канал. Настя Ивлеева устроила вечер воспоминаний и поделилась с подписчиками архивными фотографиями. Бьюти-блогер Виктория Боня продала свою косметику по старым ценам.

Как объяснила порталу «Дни.ру» психолог Ирина Барбат, существует две основные причины, почему сейчас некоторые блогеры на камеру в сторис плачут. «Кому-то сейчас действительно плохо, так как блогеры годами вели свои аккаунты, потратили немалые средства на продвижение страницы. Блог приносил им большие доходы», — пояснила она.

С другой стороны, блогеры таким образом стараются привлечь внимание подписчиков, нарастить просмотры. А слезливые истории смотрит, по статистике, большее количество подписчиков. «На этом активе можно постараться максимально перетащить подписчиков в другие социальные сети или мессенджеры, что сейчас и происходит», — пояснила Барбат.

Ранее блогер-миллионник из Кургана Яна Муратова рассказала, как расстроилась из-за блокировки Instagram (сайт соцсети заблокирован в РФ). По ее словам, бизнес понес большой ущерб. В разговоре с корреспондентом URA.RU Муратова отметила, что считает Instagram «идеальной площадкой для общения и работы». По мнению блогера, другие соцсети («ВКонтакте», Telegram) не смогут его заменить, так как «на данный момент там нет таких инструментов».

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