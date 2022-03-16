16 марта 2022

Махонин нашел министра на пустовавший полтора года пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указатели, таблички. Пермский край, июнь 2021, коми-пермяцкий округ
Алексей Плотников ранее руководил Кудымкарским районом Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил главу министерства по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Им стал теперь уже бывший глава Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников, сообщает источник URA.RU в администрации губернатора.

«С 17 марта Алексей Плотников назначен министрам по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Сегодня на заседании правительства его представят официально», — говорит собеседник. Полномочия главы округа Плотников сложил накануне. Ранее он работал председателем ТИК Кудымкарского района.

Должность министра пустует полтора года. Занимавший ее Виктор Рычков не вошел в состав правительства Дмитрия Махонина в момент его формирования в ноябре 2020 года. После этого структуру в статусе «и.о.» возглавляли Мария Макарова, Ольга Ельцова, Виталий Баяндин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил главу министерства по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Им стал теперь уже бывший глава Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников, сообщает источник URA.RU в администрации губернатора. «С 17 марта Алексей Плотников назначен министрам по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Сегодня на заседании правительства его представят официально», — говорит собеседник. Полномочия главы округа Плотников сложил накануне. Ранее он работал председателем ТИК Кудымкарского района. Должность министра пустует полтора года. Занимавший ее Виктор Рычков не вошел в состав правительства Дмитрия Махонина в момент его формирования в ноябре 2020 года. После этого структуру в статусе «и.о.» возглавляли Мария Макарова, Ольга Ельцова, Виталий Баяндин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...