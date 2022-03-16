Махонин нашел министра на пустовавший полтора года пост

Алексей Плотников ранее руководил Кудымкарским районом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил главу министерства по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Им стал теперь уже бывший глава Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников, сообщает источник URA.RU в администрации губернатора.

«С 17 марта Алексей Плотников назначен министрам по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Сегодня на заседании правительства его представят официально», — говорит собеседник. Полномочия главы округа Плотников сложил накануне. Ранее он работал председателем ТИК Кудымкарского района.

Должность министра пустует полтора года. Занимавший ее Виктор Рычков не вошел в состав правительства Дмитрия Махонина в момент его формирования в ноябре 2020 года. После этого структуру в статусе «и.о.» возглавляли Мария Макарова, Ольга Ельцова, Виталий Баяндин.