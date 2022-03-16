Тюменский «кот — пожарный» Семен завел страницу в соцсетях

Тюменский «кот — пожарный» «служит» в 135 — й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района Фото: читатель URA.RU

У питомца 135 — й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кота Семена появилась собственная страница в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что спасатели считают «кота — пожарного» своим коллегой и даже пошили ему несколько комплектов форменной одежды.

«Привет я Семен Кот-Пожарный из 135 — й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области. На своей страничке я делюсь самым интересным, что происходи в моей жизни и „службе“. У меня есть свои обязанности и специальная форма», — указано на официальной странице кота Семена в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления МЧС агентству рассказали о том, что у тюменского кота Семена также появилось собственное онлайн — сообщество. «В соцсети „ВКонтакте“ также появилось сообщество Семена, куда смогут добавиться питомцы — символы подразделений МЧС со всей России. Он очень ждет заявок», — рассказали там URA.RU.

В соцсети «ВКонтакте» у кота Семена пока 7 друзей, 14 подписчиков, 2 фотографии и 1 видеозапись. От имени питомца 135 — й пожарно-спасательной части с момента создания страницы было сделано 6 публикаций.

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