Депутат Кургана нашла виновных в проблемах с сахаром

Мнением о причине дефицита сахара поделилась депутат гордумы Анастасия Романович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович считает, что дефицит сахара в местных магазинах возник из-за бабушек, которые привыкли закупаться впрок. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация с внезапно возникшим дефицитом сахара на полках курганских магазинов весьма показательна — привыкшие закупать впрок наши бабушки одномоментно увеличили объемы закупок и полки опустели. <…>. Сейчас все успокоились и дефицита больше не наблюдается», — поделилась мнением Романович.

Она считает, что это должно научить предпринимательское сообщество думать на шаг вперед. По ее словам, представителям бизнеса необходимо пользоваться моментом ослабления административных барьеров и продвигать отечественный продукт.

Ранее руководитель курганского УФАС Татьяна Соболевская объяснила, что временное исчезновение сахара с полок магазинов Кургана произошло из-за ажиотажа среди покупателей и задержек поставок сахара малому бизнесу. Она добавила, что у заводов-производителей сахар есть.

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