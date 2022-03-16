16 марта 2022

Депутат Кургана нашла виновных в проблемах с сахаром

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Конференция ЕР. Курган , романович анастасия
Мнением о причине дефицита сахара поделилась депутат гордумы Анастасия Романович Фото:
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Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович считает, что дефицит сахара в местных магазинах возник из-за бабушек, которые привыкли закупаться впрок. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация с внезапно возникшим дефицитом сахара на полках курганских магазинов весьма показательна — привыкшие закупать впрок наши бабушки одномоментно увеличили объемы закупок и полки опустели. <…>. Сейчас все успокоились и дефицита больше не наблюдается», — поделилась мнением Романович.

Она считает, что это должно научить предпринимательское сообщество думать на шаг вперед. По ее словам, представителям бизнеса необходимо пользоваться моментом ослабления административных барьеров и продвигать отечественный продукт.

Ранее руководитель курганского УФАС Татьяна Соболевская объяснила, что временное исчезновение сахара с полок магазинов Кургана произошло из-за ажиотажа среди покупателей и задержек поставок сахара малому бизнесу. Она добавила, что у заводов-производителей сахар есть.

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Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович считает, что дефицит сахара в местных магазинах возник из-за бабушек, которые привыкли закупаться впрок. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Ситуация с внезапно возникшим дефицитом сахара на полках курганских магазинов весьма показательна — привыкшие закупать впрок наши бабушки одномоментно увеличили объемы закупок и полки опустели. <…>. Сейчас все успокоились и дефицита больше не наблюдается», — поделилась мнением Романович. Она считает, что это должно научить предпринимательское сообщество думать на шаг вперед. По ее словам, представителям бизнеса необходимо пользоваться моментом ослабления административных барьеров и продвигать отечественный продукт. Ранее руководитель курганского УФАС Татьяна Соболевская объяснила, что временное исчезновение сахара с полок магазинов Кургана произошло из-за ажиотажа среди покупателей и задержек поставок сахара малому бизнесу. Она добавила, что у заводов-производителей сахар есть. Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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