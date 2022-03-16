В ЯНАО банда подростков занималась грабежами и вымогательством

Самому юному преступнику всего 15 лет Фото: depositphotos.com

Четверо молодых людей получили срок за ограбление двух жителей Ноябрьска. Юноши, двое из которых несовершеннолетние, признаны виновными сразу в двух преступлениях, сообщается на официальном сайте окружного управления СКР.

«По данным следствия и суда, 22 сентября 2020 года в городе Ноябрьске, в ночное время, компания молодых людей, используя малозначительный повод, незаконно проникла в квартиру, которую снимали двое мужчин. Избив одного из них, компания потребовала передать им 40 тысяч рублей. Мужчина, понимая, что дальнейшее сопротивление грозит ему новыми побоями, передал им банковскую карту и пароль от нее. Сняв с карты всю имеющуюся наличность в размере 14 тысяч рублей, грабители также забрали у потерпевшего его сотовый телефон, причинив ему материальный ущерб на общую сумму более 52 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Суд назначил 18-летнему юноше 2 года 1 месяц колонии общего режима, он был также признан виновным в похищении паспортов. Его соучастнику 22 лет светит год и полмесяца колонии общего режима. Одному из несовершеннолетних суд назначил 6 месяцев условно. Самый юный участник преступлений, 15-летний подросток был обвинен еще и в вымогательстве, он проведет год и 9 месяцев в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что житель ЯНАО ответит перед судом за убийство своей мамы. В селе Овгорт (Шурышкарский район ЯНАО) 27 декабря 2021 года 38-летний житель во время застолья совершил убийство. Мужчина нанес женщине два удара ножом в грудь, из-за чего та скончалась на месте.

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