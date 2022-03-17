Власти КНР выступили против антироссийских санкций

17 марта 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Чжао Лицзянь считает, что санкции никогда не являлись эффективным способом решения проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти КНР выступили против антироссийских санкций США, так как они дестабилизируют мировой рынок. Об этом заявил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. «Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <…> Они дестабилизируют глобальный рынок», — приводит слова Гао Фэн ТАСС. По его словам, санкции могут негативно отразиться на потребителях. США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая и без того переживает тяжелые времена, считают в Китае. Ранее западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Однако, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram, что санкции против России не сработали, из-за этого в высших политических кругах Вашингтона началась истерика. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти КНР выступили против антироссийских санкций США, так как они дестабилизируют мировой рынок. Об этом заявил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. «Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <…> Они дестабилизируют глобальный рынок», — приводит слова Гао Фэн ТАСС. По его словам, санкции могут негативно отразиться на потребителях. США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая и без того переживает тяжелые времена, считают в Китае. Ранее западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Однако, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram, что санкции против России не сработали, из-за этого в высших политических кругах Вашингтона началась истерика.