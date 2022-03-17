Володин заявил об истерике в США из-за антироссийских санкций. «Истерика от сенаторов до президента»

17 марта 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ не работают, в США — истерика, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России не сработали, из-за этого в высших политических кругах Вашингтона началась истерика. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram. «В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. Причины очевидны: санкции против России не сработали; общество сплотилось вокруг (президента РФ Владимира) Путина; Украина вышла из-под контроля; рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе», — написал Володин. Президент США Джо Байден начинает понимать, что ему придется отвечать за происходящее на Украине, заявил спикер Госдумы. «Силового решения на Украине можно было избежать. Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов», — отметил Володин. Политик обвинил Байдена, сенаторов и конгрессменов США в милитаризации и нацификации Украины. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от ресурсов, поставляемых РФ. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции против России не сработали, из-за этого в высших политических кругах Вашингтона началась истерика. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram. «В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. Причины очевидны: санкции против России не сработали; общество сплотилось вокруг (президента РФ Владимира) Путина; Украина вышла из-под контроля; рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе», — написал Володин. Президент США Джо Байден начинает понимать, что ему придется отвечать за происходящее на Украине, заявил спикер Госдумы. «Силового решения на Украине можно было избежать. Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов», — отметил Володин. Политик обвинил Байдена, сенаторов и конгрессменов США в милитаризации и нацификации Украины. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от ресурсов, поставляемых РФ. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.