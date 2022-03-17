Комарова за ночь приняла решение по Паралимпиаде в ХМАО

17 марта 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Глава региона оказалась самым оперативным руководителей среди всех субъектов страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова ночью 3 марта согласовала с федеральными чиновниками проведение зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Глава региона оказалась самым оперативным руководителей среди всех субъектов страны. Об этом URA.RU сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Сразу после отстранения нам нужно было ребятам что-то сказать. Говорить о каких-то конкретных местах проведения собственных соревнований. Было несколько территорий, порядка десяти. Мы взвешивали [доводы] о том, как быстро сможем быстро организовать соревнования. С губернатором ХМАО Натальей Комаровой у нас самый прямой контакт. Она одна из первых сказала, что Ханты-Мансийск готов. Более того, она без нашего участия договаривалась с министром спорта, с [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко. В эту ночь она быстрее всех подтвердила свою готовность», — рассказал Рожков. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова ночью 3 марта согласовала с федеральными чиновниками проведение зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Глава региона оказалась самым оперативным руководителей среди всех субъектов страны. Об этом URA.RU сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Сразу после отстранения нам нужно было ребятам что-то сказать. Говорить о каких-то конкретных местах проведения собственных соревнований. Было несколько территорий, порядка десяти. Мы взвешивали [доводы] о том, как быстро сможем быстро организовать соревнования. С губернатором ХМАО Натальей Комаровой у нас самый прямой контакт. Она одна из первых сказала, что Ханты-Мансийск готов. Более того, она без нашего участия договаривалась с министром спорта, с [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко. В эту ночь она быстрее всех подтвердила свою готовность», — рассказал Рожков. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.